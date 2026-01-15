Sverige och Andreas Karlsson har nått en kvartsfinal mot Slovakien i U18-VM. Inför nedsläpp ger förbundskaptenen sina nycklar, och pekar ut hoten hos motståndet.

– Slovakien är ett skickligt lag som spelar mycket på omställningar, säger Karlsson till hockeysverige.se.

Nela Lopusanova mot Sverige i U18-VM 2023, i Östersund. Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg och Ronnie Rönnkvist.

Lär känna det svenska JVM-laget HÄR.

Sverige slutade tvåa i sin U18-VM grupp och får idag med matchstart 15.00 svensk tid möta Slovakien. Andreas Karlsson är svensk Förbundskapten och sammanfattar gruppspelet för hockeysverige.se.

– Starten i första matchen var det lite anspänning, att komma in till ett VM och möta Ungern som vi tidigare inte har spelat någon match emot på U18 nivå. Vi visste inte så mycket om Ungern, men dom har tagit sig upp till ett A-VM av en anledning, att dom är duktiga, berättar Andreas Karlsson på telefon från Cape Breton i Kanada där turneringen spelas.

– Jag tycker att vi hanterade den matchen på ett bra sätt för att vara en första match fast dom fick 2-1 och vi efter det fick några ”PK” (utvisningar mot). Sedan fick vi trean och efter det fyran direkt. Det var en bra start.

I andra matchen mötte Sverige Schweiz och vann med klara 3-0.

– Den matchen är jag mycket nöjd med hur vi spelade. Backspelet utan puck, vi var starka på att vinna puck och även hur vi jobbade i spelet med puck. Också många snabba omställningar och vi skapade mycket lägen.

Föll mot Kanada: ”Nyttig match för oss”

I match tre, mot Kanada, tog Sverige ledningen med 1-0 genom Moa Stridh, men…

– Det var en väldigt härlig energi innan matchen. Vi skulle dit för att utmana Kanada och bjuda upp till dans, vilket jag tycker att vi gjorde från start. Vi tog tag i taktpinnen och har också början av matchen. Dom fick lägga i väg puckar, chippa ut och så vidare.

– Sedan såg jag en nyckel för oss, att dom lade ut puckarna ordentligt medan vi blev lite mer naiva. Vi tappade puck i mittzonen och var inte lika noga så dom fick vända på oss. Då blev det jobbigt. Kanada gjorde 1-1 och sedan 2-1 ganska strax efter.

– Kanada vände över matchen där, så nyckeln för oss blir att vara snabbare i spelet med puck. Vi ska också komma ihåg att tjejerna inte är vana att spela den här intensiva hockeyn. Det blev en helt annan tillställning än i första två matcherna, vilket vi visste om att det skulle bli.

– Det var en nyttig match för oss och vi fick kämpa ganska hårt i ”PK” där Kanada är väldigt skickliga. Vi faller kanske ut lite och följer inte vår struktur utan blir stressiga i ”PK-spelet”, vilket gör att dom får trycka dit några puckar i det.

Ni gjorde 3-2, men Kanada 4-2 kort efter det, kom det målet som en käftsmäll för tjejerna?

– 4-2:an är tuff när den kommer, men samtidigt skulle jag inte säga att den är en käftsmäll utan den kommer med 5-2:an.

– Då väger det över. Samtidigt fortsätter det bara på samma sätt och vi drog på oss någon utvisning så vi fick jobba väldigt hårt i egen zon. Vi hade dessutom svårt att få ut puckarna ur egen zon så då det blev det långa byten. Det blir man straffad av över tid.

– Kanada är duktiga på att ta betalt och det kan man lugnt säga att man gjorde. I sista perioden, hur tjejerna tävlade hela matchen ut ska man lyfta på hatten för. Det här gänget ger sig aldrig, vilket är så jäkla kul. Många kanske tänkte att det stod 7-2 inför sista perioden och det kunde falla igenom på något vänster, men jag tycker inte att det gjorde så.

– Vi kommer tillbaka in och fortsätter verkligen tävla och köra hela vägen ut. Kanada gjorde ändå 2-0 i sista perioden.

Mira Jungåker och Nela Lopusanova i U18-VM 2023, Östersund. Foto: Bildbyrån/Mathilda Ahlberg.

Stora hotet: ”Gjorde ett ’Zorro-mål’ mot oss”

Idag väntar alltså kvartsfinal mot ett Slovakien som förlorat mot USA med 13-0 och Tjeckien 7-2, men också vunnit över Finland med 5-2.

– Slovakien är ett skickligt lag som spelar mycket på omställningar och har en del spelare med spets i sig. Bland annat (Nela) Lopušanová (fem mål på tre matcher och har möjligheten att tangera eller slå poängrekordet i U18-VM:s historia mot Sverige.).

– Hon är skicklig och gör nu sitt fjärde U18-VM. Bland annat gjorde hon ett ”Zorro-mål” mot oss i Östersund.

Hur ska ni bemöta ett lag som spelar med mycket omställningar?

– Vi ska fortsätta spela på vårt sätt, vara väldigt kompakta och ligga nära deras spelare. Också se till att ställa om på deras spel för dom blir väldigt tajta i egen zon och framför mål.

– Det här gör att vi behöver få en förflyttning på deras spelare och få dom att sprida ut sig så vi kan hitta hål och komma in där emellan.

– I bland annat deras match mot Finland såg man att det är ett skickligt lag i ”PP” (powerplay). Det är också något vi pratat om, att vi måste se till att inte dra på oss lika mycket utvisningar som mot Kanada så vi inte behöver spela ”PK” så mycket. Det sliter och Slovakien har ett hot där. Inte då bara med Lopušanová utan på flera spelare.

Tidigt nedsläpp: ”Vi får anpassa oss”

Matchen spelas tio på morgonen lokal tid, kommer det påverka gruppen och matchen på något vis?

– Vi spelade ganska tidigt även mot Schweiz och vi får anpassa oss. Det blir en tidig kväll i kväll (läs: igår) och vi har ingenting inbokat utan nu är det återhämtning och så vidare.

– Nu får tjejerna slappna av och slå på den här ”off-knappen” och ta det lite lugnt. Sedan blir det att gå upp tidigt för att sedan äta frukost, ha möte och hela den biten. Därefter är det nedsläpp 10.08.

Andreas, är du taggad?

– Ja, det är jag absolut. Det är en ny arena matchen spelas i och jag hoppas på att det kommer lite publik. Mot Kanada var det så och det ger en härlig atmosfär, så jag är väldigt taggad och det känns riktigt kul, avslutar Andreas Karlsson.