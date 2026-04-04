Klara för final i U16 SM – efter drama

Växjö och Malmö är klara för final i U16 SM. Precis som under TV-pucken gör därmed Småland och Skåne upp om guldet.

Björklöven, Täby, Malmö och Växjö drog de längsta stråna i kvartsfinalerna av U16 SM. Därmed var det under lördagen dags att gallra ner dessa fyra till två finalister med chans att avsluta påskhelgen på bästa sätt genom ett SM-guld. Precis som under TV-pucken blev det då spelarna från Småland och Skåne som fick jubla mest.

Via 3–2- och 7–3-segrar gick Växjö och Malmö vinnande ur sina semifinaler. Senast, när många av dessa spelare gjorde upp, slutade det i ett nytt guld för Småland genom 4–1 i finalen. Nu har Skåne-killarna fått en chans till revansch.

Straffavgörande och hattrick i semifinalerna

För Växjö satt segern långt inne mot Björklöven, men i straffläggningen hittade man nät tre av tre gånger genom Sigge Isaksson, Tage Danielsson och Ricky Helte.

Ruben Johansson i mål släppte en puck där, och endast två av 38 under ordinarie tid och förlängning. Alvin Winst och Theodor Johansson var de som hittade nät för Smålandslaget som tog U16-guld så sent som 2024. Den ena i första perioden, den andra tidigt i tredje – strax innan ”Lövens” sena kvittering.

Björklöven – Växjö: 2–3 (0–1, 1–0, 1–1)

Björklöven: Axel Sandberg, Alvin Andersson.

Växjö: Alvin Winst, Theodor Johansson, Tage Danielsson (GWS)

Malmö, i den andra semifinalen, klev ifrån ordentligt i inledningen av tredje perioden när Simon Wilsell fullbordade sitt hattrick. Täby tog sig dock tillbaka till ett 3–4-läge genom Ludvig Langermo Neuman och Dexter Persson.

Med drygt sju minuter kvar förvaltade Melvin Sterner ett friläge och säkrade i stort sett final-platsen för Malmö. Axel Johnsson kontrade in 6–3 och prickade även tom bur till 7–3.

Täby – Malmö: 3–7 (0–1, 1–1, 2–5)

Täby: Adam Karpelin, Ludvig Langermo Neuman, Dexter Persson.

Malmö: Simon Wilsell (3), Ville Biveus Björk, Melvin Sterner, Axel Johnsson (2).

Så gick det i placeringsmatcherna

Precis som under TV-pucken fortsätter även de utslagna lagen att spela i U16 SM. Dessa matcher avgjordes under lördagsförmiddagen och slutade med segrar för Färjestad och Brynäs.

Båda möten var dock jämna, och i för Färjestad blev det ett 4–3-mål med nio minuter kvar som spikade en topp sex-placering. Elliot Nilsson var den som fick jubla, och det dessutom endast 45 sekunder efter att Luleå utjämnat genom Linus Pettersson. Nästan samma sak hade hänt i första och andra perioden där FBK snabbt återtog sina ledningar efter Luleå-kvittering. Elias Fahlman (gånger två) och Leo Kinnersjö var övriga målskyttar för Karlstad-gänget. Gustav Pettersson och Moritz Häggström för Luleå.

I det andra mötet, mellan Djurgården och Brynäs, blev det ännu fler mål, varav fyra kom mellan minut 40 och 50.

DIF-backen Sven Zetterberg lyckades utjämna tidigt i tredje perioden, men även här svarade motståndet snabbt. Leonard Svajda blev målskytten, innan han sedan fick se Leon Roos utöka till 6–4 i powerplay. Ett mål som blev avgörande i och med en reducering tätt inpå från Djurgårdens Melker Wersäll.

Slovaken Leonard Svajda klev av isen som poängbästa spelare med 2+3, medan Leon Roos hade 2+2, och Alve Larsson 1+2. I Djurgården noterades Eric Larsson, Melker Wersäll, Viktor Sjölander och Tiel Lindqvist för två poäng var i matchen

Så spelas medaljmatcherna i U16 SM

Under söndagen väntar nu U16 SM-finalen, samt bronsmatchen mellan Björklöven och Täby. Tre av dessa lag kommer att lämna med varsin medalj, och utifrån semifinalerna kan vi vänta oss spännande avgöranden.

Nedsläpp för bronsmatchen är 12.00 under söndagen 5 april i Lilla Hallan i Nyköping. Finalen mellan Växjö och Malmö spelas från 12.30 5 april, men i den Stora Hallen.