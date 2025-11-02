Höll nollan – i ALLA matcher: ”Vi sätter oss på kartan”

Värmland har vunnit TV-pucken för första gången i historien. Det mycket tack vare Clara Björcks magiska målvaktsspel.

På sina sju matcher, och totalt 245 minuter, blev det noll insläppta mål.

– Hon är helt sjuk alltså. Det är en stor trygghet att ha henne där bak, säger Lilli Labraaten till Hockeysverige.se.

– Det kommer att bli firande så det räcker och blir över, säger huvudtränare Niclas Malmquist.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Clara Björck och Värmland släppte inte in ett enda mål i kvalspelet. När de sedan tog sig till Kalmar för slutspel gick de genom kvart, semi och final – utan att släppa in ett enda mål. En helt otrolig bedrift där Björck alltså höll nollan i 245 minuter genom hela turneringen.

Guldet är också Värmlands första i TV-pucken för tjejer. Tidigare har de inte ens tagit sig förbi en kvartsfinal.

– Jag tycker att det är så fantastiskt skönt. Det är ett härligt gäng med duktiga hockeyspelare så vi är värd det här faktiskt. Jättekul är det, säger Niclas Malmquist.

Vad är det som gör att ni går hela vägen?

– Vi spelar som ett lag och är jättesvåra att möta. Vi spelar hockey, vi är intensiva och vi gör mycket bra grejer på isen. Jag tycker att det är jättekul att se.

”Kommer att bli firande så det räcker och blir över”

Värmland har som sagt skrivit ishockeyhistoria och tagit sin första titel i TV-pucken för tjejer. Något som så klart kommer att betyda mycket för distriktet framåt.

– Helt fantastiskt är det. Jättekul. Vi sätter oss på kartan nu, så jag tror att det här kan vara bra för värmländsk hockey att folk ser att tjejerna finns, säger Malmqvist.

Har du någon hälsning till klubbarna i länet?

– Tack så mycket för lånet av ett gäng jätteduktiga tjejer som är välutbildade. Jättekul. Det är bara att lyfta på hatten. Fortsätt det bra arbetet.

Hur ska ni fira det här?

– Det får vi se. Vi har en lång bussresa hem. Det kommer att bli firande så det räcker och blir över.