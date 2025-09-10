Uppland – kommentarer om ALLA spelare
Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Uppland.
- ”Så fort hon får ett läge vill vi att hon ska skjuta”
- ”Extremt duktig för sin ålder – hade kunnat vara med redan förra året”
- ”Vi känner oss starkare än förra året”
Uppland har som vanligt en tuff uppgift i kvalet där inte minst Stockholm är en gigant. Men även Södermanland, Sif-laget och Örebro/Östergötland står i vägen. Hoppet om en biljett till slutspelet i Kalmar lever dock alltjämt.
– Vi hoppas kunna skrälla och ta en andraplats och gå vidare till slutspelet, säger Upplands assisterande tränare Micke Lott.
Tillsammans med Micke Lott går Hockeysverige.se här igenom Upplands lag – spelare för spelare.
