”I en henne ser jag en ny Lina Ljungblom”, sade tränaren Magnus Andersson inför TV-pucken. Nu är Minna Sjölund, född 2011, i semifinal med sitt Ångermanland.

– Litegrann har jag kollat på henne, medger 14-åriga forwarden för hockeysverige.se.

Minna Sjölund och Lina Ljungblom. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Ångermanlands tjejer klev in i årets upplaga av TV-pucken var Minna Sjölund ett namn som tränare Magnus Andersson flaggade lite extra för. Detta trots att hon är född 2011, alltså ett år senare än de äldsta i turneringen.



Nu har den 14-årige forwarden även fått visa upp sig i slutspelet genom att skicka vidare distriktet till en semifinal.



– Det kändes bra. Lite nervöst, men det är bara att gå in och köra hårt, säger Sjölund till hockeysverige.se efter 3–1-kvartsfinalen mot Östergötland/Gotland.

– Det är bara att köra. Åldern är ingenting, fortsätter hon om att vara med som underårig.



Det blev inga poäng för Minna i första matchen i Kalmar, men precis som Magnus Andersson uttryckte påminner denna talang en hel del om en viss landslagsstjärna.



”I en henne ser jag en ny Lina Ljungblom. Tävlingsinriktad med ett bra skott. Har varit lite påverkad av en överkroppsskada. Jag hoppas hon får göra en del mål med sitt vassa skott. Jag tror hon har en ljus framtid för sig”, sade tränaren till hockeysverige.se inför kvalet.



Minna, hur är det att höra den jämförelsen?

– Lite pinsamt, men annars… hon är ju bra, så att…



Hur skulle du själv beskriva dig som spelare?

– Puckskicklig, lite snabb på skridskorna, bra skott.

Ställs mot Värmland i semifinal: ”Vi kan gå hela vägen”

Innan den nu 24-årige Lina Ljungblom hamnade i PWHL och Montréal Victoire spelade hon för MoDo, samma klubb som Minna Sjölund nu är på väg upp i.



– Litegrann har jag kollat på henne, medger hon och fortsätter om idolerna.

– Det är väl Connor McDavid då i Edmonton Oilers.



Ångermanland var tippade att inte ens gå vidare till slutspelet, men skrällde sig vidare och står nu inför en semifinal mot Värmland. Senast man vann var 2015, då i Stålbucklan.



– Vi är ett duktigt lag så jag tror att vi kan gå hela vägen, säger Sjölund.



Vad blir nyckeln för att det ska gå vägen?

– Spela som ett lag. Då kommer vi komma långt tror jag, avslutar löftet.

Source: Minna Sjölund @ Elite Prospects