Västerbotten: ”Finns några blivande landslagsspelare”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras.

Nu har det blivit dags för en stor genomgång av Västerbotten.

”Kan vara det starkaste målvaktsparet i hela turneringen”

Barnbarn till ikonen Tore Ökvist.

Nästa Forsfjäll på väg fram.

Slår över favoritskapet: ”Tittar vi till kvalet är det Norrbotten

Västerbotten har valt att inte vara med i Hockeysverige.se’s laggenomgång. Istället kommenterar huvudtränaren Magnus Sandberg lagdelarna, och delger sina tankar inför den stundande turneringen.

I den norra gruppen är Västerbotten allt som oftast med och utmanar om topplaceringarna. Förra året gick distriktet hela vägen till en final. Då mycket tack vare en enorm spets och en stark förstafemma. Även i år är laget tippade av många att vara med och utmana om segern i TV-pucken.

– Vi har spelare som håller väldigt hög nivå och kan utmana mot de bästa. Känslan är att det finns några blivande landslagsspelare med i laget, säger Sandberg.

Hockeysverige.se presenterar här samtliga spelare i Västerbottens lag, med kommentarer på varje lagdel från Magnus Sandberg.

