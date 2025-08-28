TV-pucken 2025: Uppland – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Uppland.

”Spelar lite i sitt egna tempo”

Spelarna att hålla koll på: ”Här går det undan”

”Visar vägen på isen med sitt spel både framåt och bakåt”

Uppland har som vanligt en tuff grupp i TV-pucken där inte minst stockholmslagen står i vägen. Ibland kan distriktet däremot sticka upp nosen och vara med och utmana jättarna.

I år hoppas laget på en stark laginsats i Hässelby, som förhoppningsvis kan räcka hela vägen till slutspelet i Kalmar framåt höstkanten.

– Det är många bra lag i gruppen och det gäller att vara med från start, säger Carl Melander.

Tillsammans med huvudtränare Carl Melander går Hockeysverige.se igenom Upplands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.