TV-pucken 2025: Uppland – kommentarer om ALLA spelare

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
I dag har det blivit dags för Uppland.

  • ”Spelar lite i sitt egna tempo”
  • Spelarna att hålla koll på: ”Här går det undan”
  • ”Visar vägen på isen med sitt spel både framåt och bakåt”

Uppland har som vanligt en tuff grupp i TV-pucken där inte minst stockholmslagen står i vägen. Ibland kan distriktet däremot sticka upp nosen och vara med och utmana jättarna.

I år hoppas laget på en stark laginsats i Hässelby, som förhoppningsvis kan räcka hela vägen till slutspelet i Kalmar framåt höstkanten.

– Det är många bra lag i gruppen och det gäller att vara med från start, säger Carl Melander.

Tillsammans med huvudtränare Carl Melander går Hockeysverige.se igenom Upplands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.

