TV-pucken 2025: Uppland – kommentarer om ALLA spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
I dag har det blivit dags för Uppland.
- ”Spelar lite i sitt egna tempo”
- Spelarna att hålla koll på: ”Här går det undan”
- ”Visar vägen på isen med sitt spel både framåt och bakåt”
Uppland har som vanligt en tuff grupp i TV-pucken där inte minst stockholmslagen står i vägen. Ibland kan distriktet däremot sticka upp nosen och vara med och utmana jättarna.
I år hoppas laget på en stark laginsats i Hässelby, som förhoppningsvis kan räcka hela vägen till slutspelet i Kalmar framåt höstkanten.
– Det är många bra lag i gruppen och det gäller att vara med från start, säger Carl Melander.
Tillsammans med huvudtränare Carl Melander går Hockeysverige.se igenom Upplands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.
Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.
Den här artikeln handlar om: