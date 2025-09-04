Ångermanland – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Nu har det blivit dags för Ångermanland.

Kaptenen leder laget: ”Spelskicklig och smart center”

”Han kan göra det oväntade”

”Det är det viktigaste för oss”

Ångermanland är ett stolt TV-pucken-distrikt som har en tradition av att gå långt i turneringen. På de senaste tolv åren har det blivit nio slutspel. I år är det som vanligt en tuff grupp i norr som står mellan Ångermanland och ett nytt slutspel.

Där framför allt Västerbotten och Norrbotten lyfts fram som de stora utmanarna. Men även Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Sif-laget finns med i leken.

– Vi är fullt inne på att gå vidare från kvalet. Sen vet vi att det kommer bli tufft i år, säger Richard Näsström.

Tillsammans med huvudtränare Richard Näsström går Hockeysverige.se igenom Ångermanlands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

