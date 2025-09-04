Ångermanland – kommentarer om ALLA spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Nu har det blivit dags för Ångermanland.
- Kaptenen leder laget: ”Spelskicklig och smart center”
- ”Han kan göra det oväntade”
- ”Det är det viktigaste för oss”
Ångermanland är ett stolt TV-pucken-distrikt som har en tradition av att gå långt i turneringen. På de senaste tolv åren har det blivit nio slutspel. I år är det som vanligt en tuff grupp i norr som står mellan Ångermanland och ett nytt slutspel.
Där framför allt Västerbotten och Norrbotten lyfts fram som de stora utmanarna. Men även Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Sif-laget finns med i leken.
– Vi är fullt inne på att gå vidare från kvalet. Sen vet vi att det kommer bli tufft i år, säger Richard Näsström.
Tillsammans med huvudtränare Richard Näsström går Hockeysverige.se igenom Ångermanlands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.
Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.
Den här artikeln handlar om: