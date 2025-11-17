Inget mer Stockholm Nord och Stockholm Syd.

Från och med nästa år ska Stockholm tävla med ett lag i TV-pucken.

”Beslutet syftar till att minska pressen kring uttagningar”, skriver Stockholms Ishockeyförbund i ett pressmeddelande.

Från och med nästa år kommer endast ett Stockholmslag att spela i TV-pucken. Foto: Bildbyrån

Under många år har Stockholmsdistriktet haft två lag i TV-pucken, på grund av storleken på distriktet och den stora mängden hockeytalanger i området.

Men från och med nästa år, 2026, kommer Stockholm Nord och Stockholm Syd bara vara ett minne blott. Stockholms Ishockeyförbund skriver nämligen i ett pressmeddelande att de kommer att tävla med bara ett pojklag i nästa års turnering.

– TV-pucken får en enorm uppmärksamhet trots att turneringen omfattar väldigt få spelare. Den press som många ungdomar upplever inför uttagningarna är inte hållbar. Vi vill skapa bättre förutsättningar för fler unga att utvecklas över tid, säger ordföranden Mathias Tegnér i ett uttalande.

”Hetsen kring uttagningarna minskar när endast ett pojklag deltar”

Anledningen bakom beslutet är att ”minska pressen kring uttagningar och stärka utvecklingen för fler ungdomar”.

”Vi bedömer att hetsen kring uttagningarna minskar när endast ett pojklag deltar, samtidigt som det blir tydligt att många duktiga spelare inte kommer att representera Stockholm i just denna turnering. Forskning visar att den viktigaste utvecklingen för hockeyspelare sker under och efter gymnasiet, inte i de tidiga tonåren”, skriver Stockholms Ishockeyförbund i ett pressmeddelande.

På flicksidan har Stockholm spelat som ett gemensamt lag och nu kommer alltså även pojkarna att bara spela som ett lag.

Inget av Stockholmslagen i TV-pucken har gått till final de två senaste åren. Senast ett av Stockholmslagen vann var 2023 när Stockholm Nord tog hem TV-pucken. På flicksidan vann Stockholm senast 2022.

Source: TV-PUCKEN League Page @ Elite Prospects