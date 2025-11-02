Småland vinner TV-pucken för andra året i rad: ”Det är mäktigt”

Isak Alvudd var arkitekten bakom Smålands seger i TV-puckens final på söndagen.

Skåne besegrades med 4–1 efter en dominant insats.

Hemmadistriktet är därmed först med att vinna på hemmaplan sedan Ångermanland 2015.

– Det är mäktigt, ett minne man kommer ta med sig, säger matchhjälten Isak Alvudd till SVT.

Småland vinner TV-pucksfinalen efter HV-talangens dominans. Foto: Bildbyrån

Senast ett hemmadistrikt vann TV-pucken var Ångermanland som vann på pojksidan i Örnsköldsvik 2015. Men nu är den ”sviten” bruten.

Skåne fick en helt okej start på finalen mot Småland, men sedan tog Småland ledningen efter cirka sju minuter. En situation som skulle granskas då målskytten Olle Sandberg styrde in pucken med en högt placerad klubba.

Chris Härenstam, kommentator för finalen i SVT, menade att situationen skulle vara svår att uppfatta.

– Där har de något att bita i domarna, säger Jonas Andersson i SVT om målet.

HV71-talangen dominerade

Men videogranskningen gick relativt fort och målet för Småland blev godkänt. Efter det satte Småland Skåne under rejäl press – och HV71-talangen Isak Alvudd skulle utöka och sätta dödsstöten i finalen. Det lyckades han med genom att göra 2–0 i den sista sekunden av första perioden i powerplay.

Olle Sandberg var nöjd med lagets första period.

– Det är riktigt skönt, vi spelar bra och vi kommer ut hårt och de är inte riktigt med. Det var riktigt skönt att få momentum för nästa period också, konstaterar han.

Dessvärre för Skånes del blev det knappast bättre i andra perioden. Det var Jovan Perisic, målvakt i Skåne, mot Småland i stort sett.

Sju minuter in i den andra perioden fyllde Isak Alvudd på till 3–0 – och dödade finalen till Smålands fördel. Smålands dominans ledde även till ett 4–0 mål genom Emil Ronnemo efter ett vackert omställningsmål. Skånes målkung Casper Scherstén reducerade i sista minuten till 1–4. Men till slut vann Småland turneringen, för sjunde gången i historien.