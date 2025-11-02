Förra året vann de med Milo Helte som en av de stora profilerna. Nu står Småland återigen som segrare i TV-pucken – denna gången med lillebror Ricky Helte på isen.

– Det är ett otroligt gäng. Jag kände från start att det skulle gå bra, säger den talangfulla backen till Hockeysverige.se.

Bröderna Helte. Foto: Martin Jansson & Bildbyrån.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ricky Helte och Ossian Herrlin i Småland får nog anses vara ett av turneringens bästa backpar. Duon var otroligt duktiga på att både stänga ner sina motståndare och leverera offensivt. Något som var tungan på vågen i ett småländskt lag som höll hela vägen för favorittrycket.

Det också på hemmaplan i Kalmar.

– Det är ett otroligt gäng. Jag kände från start att det skulle gå bra. Vi har haft ett otroligt tålamod under matcherna och inte stressat. Det har nog hjälpt oss otroligt mycket, säger Helte.

Även förra året vann Småland TV-pucken. Då med Milo Helte i laget. Centern klev bland annat fram med två mål i finalen mot Västerbotten och var en bidragande faktor till att de vann guldet då. Och lillebror ville alltså inte vara sämre.

– Det är gött. Jag var ju där och kollade förra året och det var något jag verkligen ville göra.

Bröderna spelar med varandra i Växjö

Till vardags spelar de båda bröderna tillsammans i Växjö. Ricky Helte har redan den här säsongen tagit steget upp till U18-laget och även imponerat där. Det samtidigt som Milo har spelat till sig en plats i U17-VM-truppen.

Hur är det att spela med storebror till vardags?

– Det känns som att vi har extra bra kemi. Vi har spelat med varandra hela livet och båda har högt hockey-iq.

Ricky Helte under ishockeymatchen i TV-Pucken mellan Småland och Skåne den 2 november 2025 i Kalmar.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Båda kommer ursprungligen från HC Dalen, men har nu valt att fortsätta sin hockeyresa i Växjö.

Hur har er hockeyuppväxt varit?

– Det har blivit en del innebandymatcher på gatan där vi har tävlat och det kan ha blivit någon fajt. Det är bara kul.

Efter TV-pucken – det väntar nu: ”Uppnått ett mål”

För en 15-åring är TV-pucken så klart det största man kan vinna. Det är också starten på en spännande resa där det nu väntar en höst med en första landslagssamling. Där många av de småländska spelarna så klart kommer att vara aktuella.

Inte minst Ricky Helte.

– Nu har man uppnått ett mål sen är det landslag och gå så högt som möjligt i draften.

Hur ska ni fira den här segern?

– Det blir lite gött tugg i omklädningsrummet sen blir det hem och träna på.

Source: Ricky Helte @ Elite Prospects