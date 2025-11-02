HISTORISKA GULDET: ”Helt sjukt stort”

Värmland skriver historia.

Distriktet som aldrig nått längre än till en kvartsfinal, är 2025 års vinnare av TV-pucken på flicksidan.

På sju matcher i turneringen – höll man nollan i samtliga.

– Det är helt sjukt stort, jag kan inte beskriva det, säger kaptenen Märta Berglund till Hockeysverige.se.

Värmland vinner TV-pucken för första gången på flicksidan.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Värmland vann gruppen i kvalspelet till TV-pucken efter at ha vunnit samtliga matcher – och det var ett lag att räkna med inför slutspelet. Men väl där har prestationernas magnitud bara vuxit till något unikt. För slutspelet har man på något sätt bara tagit sig igenom, utan att stöta på ett enda hinder. Först slog Värmland värddistriktet Småland med 1–0 i kvartsfinalen i Hatstore Arena i Kalmar.

Vinner TV-pucken för första gången

I semifinalen körde man fullständigt över Ångermanland med 4–0, vilket gjorde att man skulle få spela final mot Dalarna som i sin tur hade slagit Stockholm med 5–2 i sin semifinal. Men trots att Dalarna kom in i finalen med 23 gjorda mål i turneringen, skulle de inte få hål på Värmland i finalen. Därmed var det kört för Dalarna, för Värmland hade ingen tanke på att lämna finalen mållösa.

Redan efter åtta minuter ledde Värmland med 2–0. När Irma Junzell fyra minuter in i den avslutande perioden gjorde 3–0, var uppförsbacken för lång för Dalarna. Man blev nollade trots att man hade fyra spelare i topp tio i poängligan av turneringen inför matchen.

Värmlands tv-puckshög efter segern. Foto: Skärmdump/SVT

Värmland gick också genom hela TV-pucken utan att släppa in ett enda mål. En otrolig bedrift från hela laget.

– Helt otroligt. Vi är en väldigt stark och bra grupp både på och utanför planen. Genom hela slutspelet nollar vi, det är helt sjukt, säger kapten Märta Berglund.

Hur ska ni fira det här?

– Det blir en rolig bussresa hem.