Skåne – kommentarer om alla spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. I dag, på flicksidan: Skåne.

”Backlinjens tiger”

Spelarna att hålla koll på: ”Spelintelligent och snabb på skridskorna”

”Lagets fixstjärna – en pucktrollare”

Förra året blev det en tredjeplats i den södra gruppen för Skåne. I år pratas de om att de ska kunna vara med att utmana. Det är ett intressant distrikt som har en stark tio-kull. Det finns däremot en uppsjö av tuffa utmanare.

Inte minst regerande mästarna Västergötland, arrangören Skåne och stora Göteborg. Även Bohuslän/Blekinge är med i mixen.

– Det är symbios i kedjorna och jag ser med stor optimist fram till nästa helg, säger huvudtränaren Pontus Mårtensson.

Tillsammans med Pontus Mårtensson går Hockeysverige.se här igenom Skånes lag – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.