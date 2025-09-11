SIF-laget 2025: ”De kommer att spela en viktig roll”

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras tillsammans med huvudtränarna. Idag, på flicksidan: SIF-laget.

Spelade TV-pucken redan förra året.

Nycklarna: ”Det kan bli helt avgörande”

Utmaningen: ”Första ispasset i onsdags”

2024 blev första året SIF-laget ställde upp i TV-pucken även på flicksidan. Resultatet blev två poäng på fyra matcher i den tuffa gruppen med Stockholm och Södermanland, och det nybildade alaget missade slutspel. Nu tar Elin Lundvall över rodret för att samla spelare från olika delar av landet och ta revansch för att andra gått före i distrikten.



– Vi hade vårt första gemensamma ispass idag, onsdag, och tjejerna visar på stor vilja och en riktigt bra inställning, så känslan inför kvalspelet är på topp, säger huvudtränaren.



I grupp B, som spelas i Stockholm, ställs SIF-laget mot Södermanland, Stockholm, Uppland och Östergötland/Gotland.



Tillsammans med Elin Lundvall går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



