Örebro Län – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Örebro Län.

Jagar revansch: ”Tror att det blir liknande i år”

Vann skytteligan i regionscupen: ”Väldig offensiv spets”

Sparkapitalet: ”Skulle kunna lossna lite för honom”

Trots tre segrar och hela 26 mål framåt missade Örebro slutspel i förra årets upplaga av TV-pucken. Gästrikland och Dalarna knep en poäng mer i kvalet och såg till att spetsspelare som Olle Törnqvist och Filip Wahlén, senare i U16-landslaget, fick åka hem utan att bryta den tunga trenden som pågått sedan bronsmatchen 2018.



Nu har länet återigen fått fram en spännande kull, där likheter med fjolårets grupp finns, tillsammans med spetsspelare som bland annat delade skytteligevinsten i regionscupen.



– Vi har en kedja där vi har väldig offensivt spets, som även gjorde många mål då, säger tränaren Peter Bodin.



I grupp A, som i år spelas i Sunne, ställs Örebro mot Västmanland, Värmland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.



Tillsammans med Peter Bodin går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.