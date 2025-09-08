Match i TV-pucken avbröts efter allvarlig skada
TV-pucksmatchen mellan Småland och Göteborg avbröts efter en allvarlig skada på en småländsk spelare.
Nu har spelaren fått lämna sjukhus, bekräftar tränaren Fredrik Nordén.
– Han är hyfsat okej efter omständigheterna, säger Nordén till hockeysverige.se.
Den avslutande matchen i TV-puckens gruppspel under söndagen mellan Småland och Göteborg avbröts i samband med en allvarlig skada på en av Smålands spelare. Ställningen vid skadan, som skedde i den andra perioden, var 1–1 och matchen återupptogs inte efter skadan.
För hockeysverige.se lämnar nu Smålands tränare Fredrik Nordén ett lugnande besked kring den skadade spelaren.
– Alla tester på Borås sjukhus såg bra ut i dag och han blev utskriven i morse med en hjärnskakning. Han har ont i huvudet och är öm i en axel, men annars är han hyfsat okej efter omständigheterna, säger Nordén till hockeysverige.se.
Resultatet påverkar inte kvalificeringen
Resultatet i matchen påverkar inte kvalificeringen till slutspelet i grupp D, då Småland vann gruppen med sina 13 poäng, tre poäng före tvåan Skåne och därmed kvalificerar sig för slutspelet i Kalmar i slutet av oktober och början av november.
Göteborg slutade på en fjärdeplats i gruppen med åtta poäng.
