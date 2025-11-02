Pappa var en powerforward på 193 centimeter. Nu är Måns Brendheden på väg fram i Rögle – som en oerhört skicklig center.

– Han hade ett bättre skott medan jag försöker passa lite mer och vara en speluppläggare, säger talangen själv om skillnaden mot pappa.

– Jag tycker att han verkligen visar upp en kombination av smartness och samtidigt är totalt orädd, säger Eliteprospects Sebastian Orre.

Måns Brendheden är en spännande talang i Rögle. Foto: Martin Jansson.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skåne kommer under söndagen att spela en final i TV-pucken mot Småland. De båda lagen från syd slog ut ett varsitt stockholmslag i semifinal. Nu väntar en repris från kvalmatchen i Ulricehamn, som Småland vann med 4-1.

I Kalmar står nu TV-pucken på spel.

– Det är bara ut och köra och släppa ner axlarna, säger Skånes Måns Brendheden.

Vad säger du om er semifinal mot Stockholm Nord?

– Det var en riktigt rolig match. Vi stod upp för varandra och många blockade skott. Speciellt där i slutet. Det var riktigt nervöst men Jovan (Perisic) gör det riktigt bra.

Brendheden spelar i det som på pappret är Skånes tredjekedja. På sina flanker har centern Johan Adolfsson och Edvin Torstensson.

– De två kör på bra. Jag försöker mer ligga rätt i banan och vinna lite puckar. Vi spelar riktigt bra.

Hyllades efter semifinalen

I semifinalen mot Stockholm Syd imponerade också hela den kedjan. Där Måns Brendheden verkligen stack ut med sitt intelligenta centerspel. Han låg allt som oftast rätt i banan och bröt puckar samtidigt som han konsekvent hittade smarta lösningar med pucken.

Eliteprospects Sebastian Orre, som även jobbat som scout för Växjö Lakers, var också imponerad av talangen.

– Jag var oerhört imponerad av hans spel mot Stockholm Nord. Jag tycker att han verkligen visar upp en kombination av smartness och samtidigt är totalt orädd när han kastar sig in i situationer, vilket han behöver göra när han inte har den där räckvidden som en del andra har. Han plockade upp puckar, stängde ner åkvägar… defensivt gjorde han en briljant match, och flyttade också pucken väldigt bra, säger Orre.

Måns, var har spelsinnet kommit ifrån?

– Jag vet faktiskt inte. Det har bara kommit med åren.

Måns Brendheden gör en resa i Rögle

Pappa Andrée Brendheden gjorde under sin karriär sex säsonger i Rögle, och var med och gick upp i Elitserien två gånger med klubben. Han var under sina juniorår även med och spelade ett JVM för Sverige.

– Han har stöttat mig mycket genom åren. Gett mig mycket tips och väldig mycket så.

Det finns dock, just nu, en faktor som skiljer far och son åt. Då pappa var en storvuxen powerforward och Måns just nu är en mindre, men oerhört spelskicklig, center.

– Han var mer en powerforward som körde mer. Han hade ett bättre skott medan jag försöker passa lite mer och vara en speluppläggare.

I Rögle är det nu en spelare som de tror mycket på. Där det från och med nästa säsong väntar hockeygymnasium i klubben.

– Det ska bli kul. Jag ska göra mitt bästa och köra hårt varje dag för att bli bättre.