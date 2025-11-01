Talangens succéhöst – snittar två (!) mål per match

Ludwig Persson är en utpräglad målskytt både i TV-pucken och i Växjö. I U16 Region har talangen den här säsongen gjort 17 mål på nio matcher – och är i toppen av skytteligan.

– Jag bara åker skridskor och kommer till lägen så blir det oftast bra, säger talangen till Hockeysverige.se.

Ludwig Persson har varit stark hittills i TV-pucken. Foto: Martin Jansson och Eliteprospects (skärmdump).

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småland är som bekant stora favoriter i TV-pucken, som i år också spelas på deras hemmaplan i Kalmar. De har inte minst en stark toppkedja med bland annat Olle Sandberg och Isak Alvudd som det pratas mycket om. Samtidigt finns det också mycket talang där bakom.

En bred spets, som det kallas. Där en spelare som Ludwig Persson verkligen sticker ut. Han är assisterande kapten i laget men smyger ändå lite i vassen bakom de stora namnen. Både i TV-pucken och i klubblaget har han däremot visat sig vara en målskytt av rang. I kvartsfinalen mot Gästrikland klev han exempelvis fram med två mål.

– Det är så klart jätteroligt. Vi har en väldigt bra bredd, alla stämplar in och gör jobbet. Det är bra boys. Så klart är det lite press på oss men vi ska bara ut och göra vårt. Det funkar jättebra och vi har både bredd och spets, så det går bra.

Vad ser du är din roll i laget?

– Jag är alltid villig att göra jobbet. Jag bara åker skridskor och kommer till lägen så blir det oftast bra.

Ludwig Persson går för seger i TV-pucken: ”Allt jag vill nu”

Talangen lämnade inför säsongen Troja/Ljungby för att gå till Växjö och deras U16-lag. Där har han fått en flygande start och även fått känna på spel i klubbens U18-lag. Hittills står Ludwig Persson noterad för 17 mål och tio assist – på nio matcher i U16 Region.

Med det är han delad etta i skytteligan tillsammans med Brynäs talang Alve Larsson.

– Det var nån match där man fick in lite puckar. När man kommer in i ett lag blir det ofta lättare att göra mål.

Nu väntar en semifinal mot Stockholm Syd under lördagseftermiddagen. Där vinnaren kommer att få spela en final av TV-pucken under söndagen.

– Det ska bli jätteroligt. Vi har mött dem innan och ja, det ska bli kul att möta dem igen.

Hur hade det varit att få vinna TV-pucken på hemmaplan?

– Det har varit obeskrivligt häftigt. Det är allt jag vill just nu.

