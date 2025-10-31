Storebror gör succé i SHL – lillasyster i TV-pucken

Lucas Pettersson har tagit en topproll i SHL och Brynäs. Samtidigt är lillasyster Liv Pettersson en toppspelare i TV-pucken för Ångermanland.

– Folk säger att vi är ganska lika på isen. Jag har fått väldigt mycket tips av honom, säger Liv till Hockeysverige.se.

Liv och Lucas Pettersson imponerar i TV-pucken och SHL. Foto: Martin Jansson och Bildbyrån.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Liv Pettersson och Ångermanland har tagit sig hela vägen till en semifinal. Det är ett litet distrikt som inte har många spelare att välja på, men efter segern i kvartsfinalen mot Östergötland/Gotland är de nu alltså med och slåss om medaljerna i TV-pucken.

– Det känns jättebra. Det är något vi har kämpat för. Vi har fått skrapa ihop ett lag och tagit det vi har. De andra distrikten har väl ändå haft en del spelare att välja ut på, säger Pettersson.

Det ska också sägas att Ångermanland i gruppspelet gick rent och vann samtliga fyra matcher. Hittills är de alltså obesegrade i TV-pucken.

Vad är det som har gjort att ni har tagit er så här långt?

– Viljan och kämpaglöden hos oss alla, tror jag.

Dubblar mellan fotboll och hockey

Liv Pettersson har fått en stor roll i Ångermanland och är förstacenter. Det är också hennes kedja med Bella Glädje och och Enya Johansson som leder det här laget. De har gjort poäng i samtliga matcher och var även ledande i kvartsfinalen.

Det är tre tjejer som känner varandra bra sedan tidigare. Samtidigt som Pettersson är navet i kedjan.

– Jag tycker att jag har en roll som visar bra ledarskap. Både på och utanför isen och jag försöker alltid sprida glädje. Min kedja spelar med varandra i klubblaget också och har spelat med varandra länge. Jag tycker vi hittar varandra väldigt bra där och har en bra kemi.

Även om det är TV-pucken för hela slanten den här helgen så är det inte bara hockey för talangen. Förra helgen var det nämligen fullt fokus på fotbollen. Då hon spelade med Ångermanland i en distriktscup i fotboll.

– Vi var utanför Östersund med ÅFF. Det är väldigt kul att kunna kombinera båda sporterna så länge det går. Jag brinner för fotbollen också.

Vilken sport är roligast då?

– Ouff, det är svårt. Det beror lite på vilken säsong det är på året.

Liv Pettersson går starkt i TV-pucken

Lucas Pettersson kom även han fram i MoDo och har länge ansetts vara en av de bästa 06:orna i Sverige. Nu är han högaktuell för junior-VM samtidigt som han har etablerat sig på SHL-nivå med Brynäs.

Helt klart är också att det är en viktig förebild för Liv Pettersson.

– Jättemycket. Jag ser verkligen upp till honom både på och utanför isen. Han är en väldigt stor idol för mig och jag ser verkligen upp till honom, ända sedan dag ett.

Visst finns det en hel del likheter?

– Det tycker jag. Folk säger att vi är ganska lika på isen. Jag har fått väldigt mycket tips av honom.

I går gjorde Lucas tre poäng i Brynäs seger mot Skellefteå. Och framfarten i högsta ligan har lillasyster naturligtvis följt noggrant under säsongen.

– Det har jag. Jag är jättestolt över honom och det är jättekul att se. Han har gett mig lite tips på tekningsvarianter och hur man hanterar nervositeten. Det är jag väldigt tacksam för.

Nu väntar en semifinal på lördagen innan en eventuell final på söndag. Och även om det är kort om folk finns det ingen tvekan om att energin finns där för att gå hela vägen.

– Nej, det har vi.

Source: Liv Pettersson @ Elite Prospects