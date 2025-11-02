KLART: De får arrangera TV-pucken 2026

Ångermanland och Örnsköldsvik får tillbaka värdskapet av TV-pucken – efter elva år.

2015 vann laget på hemmais.

Ångermanland vann TV-pucken på hemmais 2015. Foto: Bildbyrån

På söndagen har Småland chansen att vinna TV-puckens pojkturnering på hemmaplan i Kalmar. Men senast ett hemmadistrikt vann TV-pucken var 2015, då Ångermanland vann under turneringen i Örnsköldsvik. På söndagen stod det klart att Ångermanland och Region Norr har tilldelats nästa års upplaga av den anrika tävlingen. Det bekräftar det svenska ishockeyförbundet i periodpausen av SVT:s finalsändning.

– Det är Region Norr som fått tilldelningen och det kommer att vara i Örnsköldsvik. TV-pucken går runt på de fyra olika regionerna. Det är dem som tilldelar vilken ort i regionen som arrangerar det, säger förbundets marknadsföringsansvarige Jesper Björk.

Under finalen 2015 var det 5 674 åskådare i Örnsköldsvik på plats, då värddistriktet lyckades ta hem turneringssegern.

Nu står det alltså klart att turneringen återvänder till den hockeytokiga orten.