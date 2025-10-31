Succén: Etta och tvåa i backarnas poängliga

Dalarna har imponerat stort hittills i TV-pucken. Laget är nu klart för semifinal – efter att deras backpar med Ines Sundnäs Grillfors och Love Eljas fortsatt att dominera.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ines Sundnäs Grillfors och Love Eljas har fått spela ihop under TV-pucken. Det har visat sig vara ett succédrag av Dalarna där de båda backarna nu är etta och tvåa i backarnas poängliga. I kvartsfinalen mot Skåne var det också de som klev fram för sitt lag.

Sundnäs Grillfors klev själv fram och prickade in 1-0. Sedan fyllde hon på med ytterligare två assist i en match som till slut slutade 7-1. Hittills i TV-pucken har det nu blivit elva poäng på fem matcher för backtalangen.

– Vi har bra samarbete och hittar varandra bra. Hon är så lugn och man kan prata med henne om vad som helst, säger Grillfors om sin backpartner Eljas.

Namnet Sundnäs Grillfors har också varit med i TV-pucken tidigare. Det när Tilde Grillfors var med och vann turneringen. Hon har också kommit med tips till sin lillasyster.

– Hon säger att det är bara att köra, det spelar ingen roll vad som händer.

TV-puckens poängliga

Source: TV-PUCKEN-W Scoring Leaders @ Elite Prospects