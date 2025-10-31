Dag två av TV-pucken bjöd på rejält drama i flickornas kvartsfinaler. Där några lag stack ut – och inte minst en back.

Här summerar Simon Eld, Martin Jansson och den tidigare NHL-scouten Hasse Edlund kvartsfinalerna.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Samtliga kvartsfinaler i TV-pucken är nu avgjorda och i morgon väntar fyra semifinaler, två för killarna och två för tjejerna. Under fredagen spelade tjejerna sina kvartsfinaler. Det hela avslutades också med en stor rysare mellan Värmland och Skåne, där Värmland till slut vann efter straffläggning.

Övriga lag som tog sig vidare var Dalarna, Stockholm och Ångermanland.

I ett specialavsnitt av ”Framtidens stjärnor”, direkt från Hatstore Arena, summerar här Simon Eld, Martin Jansson och Hasse Edlund kvartsfinalerna. Och plockar här ut spelarna som stack ut mest under dagen.

– Jag sa faktiskt det till mina kollegor i sista perioden av sista matchen. Ska man hitta en enda individ som stuckit ut, jag ska inte säga var överlägsen, då är det Grillfors. Jag tycker hon är fantastiskt duktig. Hon är mogen i sitt spel, hon vårdar pucken och använder medspelarna. Hon spelar smart defensivt och har ett himla fint skott, tycker jag, säger Hasse Edlund.

