Vinner brons i TV-pucken – efter sent avgörande

Det blev ett derby i bronsmatchen av TV-pucken. Stockholm Nord och Stockholm Syd drabbades samman – där Nord till slut drog det längsta strået och vann med 3-2.

Stockholm vann brons i TV-pucken på flicksidan och redan innan killarnas match stod det klart att distriktet skulle kamma hem ännu en bronsmedalj. Det var nämligen Nord och Syd som ställdes mot varandra i bronsmatchen. De båda distrikten förlorade mot Skåne respektive Småland i semifinal.

Det är två lag som känner varandra väl. Dels från träningsmatcher men även från kvalmatchen för en dryg månad sedan. Då var det Syd som drog det längsta strået och vann gruppen.

Det efter att ha börjat matchen på ett mycket bra sätt. I dag blev det en klassisk bronsmatch där Nord tog ledningen med 1-0 genom Gustaf Junefelt. Glädjen blev däremot kortvarig för innan perioden var över kom 1-1 via Vincent Sörlin.

Avgjorde med bara minuter kvar

I den andra perioden blev det sedan en drömstart för Nord som återigen tog ledningen. Den här gången genom kaptenen Viking Simon. Även den här gången dröjde det inte speciellt länge innan kvitteringen kom. Syd hittade nämligen 2-2 genom Sigge Lagerström.

Med bara fyra minuter kvar kom sedan ett nytt ledningsmål för Nord. Det var då Ludvig Langermo Neuman som höll sig framme och skickade in det som skulle bli segermålet.

– Han har varit bästa forward i Stockholm Nord, säger SVT:s expert Jonas Andersson i sändningen.

Nord tar därmed revansch efter att förra året ha förlorat bronsmatchen mot just Syd.