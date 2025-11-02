Showen fortsätter: Är nu bäst – någonsin

Ingen spelare i TV-pucken har gjort fler poäng för Skåne under en turnering än Casper Scherstén. Under slutspelshelgen har 15-åringen passerat bland annat André Burakovsky.

– Det är riktigt kul och jag ska bara fortsätta. Burakovskys pappa är ju också coach i U18-laget, säger talangen till Hockeysverige.se.

TV-pucken har varit en framgångssaga för Casper Scherstén. Foto: Svenska Ishockeyförbundet och Martin Jansson.

HATSTORE ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Casper Scherstén har haft en helt fantastisk TV-puck så här långt. Redan i kvalspelet glänste skåningen med sitt bländande offensiva spel. I den sista, och avgörande, gruppspelsmatchen mot Västergötland stod talangen för fyra mål i 4-3-segern. Även nu i slutspelet har han klivit fram.

Med 19 poäng på sex matcher är han med i toppen av årets poängliga. Samtidigt som han nu har skrivit hockeyhistoria i Skåne. För det är faktiskt så att ingen spelare i distriktet har gjort lika många poäng under en och samma turnering.

Under helgen har han bland annat passerat NHL-stjärnan André Burakovsky.

Själv är han också fullt medveten om vad hans roll i det här laget är.

– Ja, jag vill bidra mest i det offensiva spelet. I powerplay och i fem mot fem. Bära offensiven, skapa chanser och göra poäng, liksom.

”Den har kommit med åren”

I semifinalen mot Värmland klev Casper Scherstén fram med 1+1. I semifinalen mot Stockholm Nord fyllde han sedan på med en vacker assist till 1-0, ett mål som blev matchavgörande.

Vad är dina styrkor, skulle du säga?

– Hitta passningar och åka skridskor i offensiv zon.

Den bländande tekniken som talangen visar upp har också dragit sus genom publiken fler än en gång den här helgen. En teknik som skapar ytor både för honom själv och hans lagkamrater.

Skånes bästa poängplockare genom tiderna i TV-pucken. Foto: Eliteprospects (skärmdump).

Var kommer tekniken du har ifrån?

– Asså, jag vet inte. Den har kommit med åren. Hemma i Limhamn tränade jag mycket teknik och det har kommit där. Sen har jag tränat varje dag och det har kommit med åren.

Hans kraftfulla och smarta spel i kombination med högerfattningen är också en spännande kombination för framtiden. Själv har han kollat på två av ishockeyns stora superstjärnor för att modellera sitt spel.

– Jag har kollat mycket på MacKinnon och McDavid just för att de är så bra skridskoåkare. De tar fart i mittzonen med översteg och vrider och vänder. Så det är mest dem och deras skridskoåkning.

Efter TV-pucken – det väntar nu för Casper Scherstén

I dag väntar en final i TV-pucken mot Småland där Casper Scherstén återigen kommer att ha en huvudroll. Talangen kommer sedan att återvända till Malmö där han har spelat i både U16- och U18-laget i säsongsinledningen. Skånes lag i år är också fyllt med spännande spelare från just Malmö.

Där bland annat kedjekamraterna Felix Bognäs och Simon Wilsell båda två är från kluben.

– Det är en riktigt bra kull i Malmö. Vi är skickliga och vi har olika spelartyper. Vi har ett riktigt bra lag och vi ska nog kunna komma långt i U16-SM i år igen.

Vad känner du är nästa steg för dig i ditt spel?

– Mer täcka puck, bli stark där och kunna vända ifrån för att få mer fart. Så att jag blir stark och duktig på att täcka pucken. Göra det ännu svårare för motståndaren att ta den ifrån mig.