Bohuslän/Dal – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Bohuslän/Dal.

Hyllningen: ”En av de smartare hockeyspelare jag har sett”

”En riktig golftalang också”

Spelarna att hålla koll på: ”En powerforward med skicklighet”

I den tuffa sydgruppen brukar de mindre distrikten ha det svårt. Småland, Göteborg och Skåne är allt som oftast favoriterna att ta sig vidare. I år ser även Västergötland ut att kunna utmana om någon av de två första placeringarna. Men där Bohuslän/Dal också smyger lite i vassen.

– Sett till antal spelare är vi ganska många färre. Men vi får hitta vägar att tävla mot dem, säger huvudtränaren Oskar Jägard.

Tillsammans med huvudtränare Oskar Jägard går Hockeysverige.se igenom Bohuslän/Dal lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.