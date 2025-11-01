Blev oväntad målhjälte i semifinalen: ”Jättekul”

Anna-Maj Norling hade inte gjort mål i TV-pucken – varken i år eller förra året. Då klev hon fram och blev en av hjältarna när Dalarna säkrade finalplatsen. Norling gjorde två mål i 5-1-seger mot Stockholm.

– Det är jättekul såklart, att göra mål, säger hon till SVT.

Anna-Maj Norling gjorde två mål.

Foto: Skärmklipp / SVT

Dalarna var favorittippade inför TV-puckens slutspel – och efter deras insatser i kvartsfinalen och semifinalen lär knappast någon känna ett behov av att tänka om kring det. I semifinalen mot Stockholm vann man med 5-2 efter att ha avgjort matchen redan i den första perioden – då samtliga Dalarnas mål gjordes.

Och det var en något oväntad matchvinnare som klev fram. Anna-Maj Norling, som spelat TV-pucken både ifjol och i år men inte gjort någon poäng, gjorde både 1-0 och 2-1 för Dalarna.

– Vi har många chanser och många anfall, sade hon till SVT efter den första perioden.

– Det är jättekul såklart, att göra mål.

Dalarna till final i TV-pucken

Norling började spela hockey för bara några år sedan.

– Det är jättekul. Hon har bara spelat tre, fyra år. Det är jättekul att se en spelare sprida det budskapet. Det är så kul att se att det går att börja senare, sade Maria Rooth i SVT:s sändning.

Matchen var avgjord redan efter den första perioden, där Rooth var kritisk till Stockholms spel.

– Nu hjälper inte Stockholm sin målvakt över huvud taget. De står och tittar istället. De skulle behöva en timeout till. Det här laget borde kunna spela bättre runt sin egen målvakt.

Förutom Norling gjorde Hilla Ytfeldt, Tilda Wigg och Isa Sinko mål för Dalarnas del. Dalarna är nu i final och kan ta sin tredje titel i TV-pucken, efter att tidigare ha vunnit 2019 och 2023.

I finalen väntar Värmland eller Ångermanland.

Stockholm – Dalarna 2-5 (1-5, 1-0)

0–1 Anna-Maj Norling (Signe Silver, Molly Myhr)

1–1 Tilda Hennicks (Letizia Pizka, Hilda Hildman)

1–2 Anna-Maj Norling (Molly Myhr, Signe Silver)

1–3 Hilla Ytfeldt (Molly Myhr)

1–4 Tilda Wigg (Isa Sinko)

1–5 Isa Sinko (Tilda Wigg, Hilla Ytfeldt)

2–5 Malou Hassinen (Lovisa Nygård)