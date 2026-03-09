Två helt olika vägar till guld – och till svenska folkets hockeyhjärtan. I det ena fanns hela 15 VM-debutanter, och laget hade därför allt att vinna. Det andra innehöll 20 NHL-spelare och lyckades, trots stor press, leva upp till förväntningarna och gå obesegrade genom hela turneringen.

Frågan är vilket lag som har störst plats i ditt hockeyhjärta – Lagbygget VM 1992 eller Lagbygget VM 2018? Läs på, känn efter – och rösta fram det bästa Lagbygget på Hockeysveriges Instagram.

Lagbygget Tre Kronor VM 1992 (Tjeckoslovakien)

Rubrikerna:

Ett lag med hela 15 (!) VM-debutanter.

Då flera av de ledande inhemska spelarna hade deltagit vid OS i Albertville bara några månader tidigare, behövde Tre Kronor förlita sig på en minst sagt oprövad trupp. Och starten blev tuff. Laget blev hårt kritiserat efter ett svagt gruppspel där Tre Kronor bara vann en match och fick stryk av Tyskland (2–5) följt av 0–0 mot Italien.

Storformen hittades i kvarten.

Vändningen kom i slutspelet där man tog en tung seger mot Ryssland (2–0) i kvartsfinalen efter att Mats Sundin – för andra VM-turneringen i rad – svarat för en imponerande soloaktion. Tommy Söderström storspelade mellan stolparna och visade att Tre Kronor skulle bli att räkna med.

En 18-årig Peter Forsberg introducerar sig själv på allvar.

I finalen mot Finland charmar “Foppa” den svenska hockeypubliken med sitt 1–0-mål, framspelad av Mats Sundin. Sverige gick fram till 4–0 innan två finska reduceringar skapade nervositet. Arto Blomsten såg dock till att starta guldfirandet med sitt 5–2-mål i tom kasse.

Mats Sundin var lagets stora gigant – precis som VM 1991.

“Sudden” var, återigen, Sveriges härförare och poängkung med åtta poäng på åtta matcher. Peter Forsberg var god tvåa med sina sex poäng i sitt första stora seniormästerskap.

Snackisen:

Efter det svaga gruppspelet beskriver Expressen laget som ”Den sämsta upplagan av Tre Kronor genom tiderna”. En rubrik som kan ha fungerat som bränsle för laget?

Tre Kronors trupp i hockey-VM 1992:

Målvakter:

Tommy Söderström, Peter Åslin och Håkan Algotsson.

Backar:

Petri Liimatainen, Tommy Sjödin, Arto Blomsten, Kenneth Kennholt, Fredrik Stillman, Joacim Esbjörs och Calle Johansson.

Forwards:

Michael Nylander, Patric Kjellberg, Jan Larsson, Anders Huss, Peter Ottosson, Lars Karlsson, Roger Hansson, Daniel Rydmark, Peter Forsberg, Patrik Carnbäck, Mats Sundin, Johan Garpenlöv och Mikael Andersson.

Resultat:

Sverige – Polen: 7–0

Sverige – Italien: 0–0

Sverige – Tyskland: 2–5

Sverige – Finland: 1–3

Sverige – USA: 4–4

Kvartsfinal: Sverige – Ryssland: 2–0

Sverige – Ryssland: 2–0 Semifinal: Sverige – Schweiz: 4–1

Sverige – Schweiz: 4–1 Final: Sverige – Finland: 5–2

Tre Kronors poängliga vid hockey-VM 1992:

Mats Sundin 8 poäng (2+6)

Peter Forsberg 6 poäng (4+2)

Arto Blomsten 4 poäng (4+0)

Lagbygget Tre Kronor VM 2018 (Danmark)

Rubrikerna:

Ett lag med hela 20 NHL-spelare.

Det fanns en stark NHL-närvaro när Rikard Grönborg lotsade sitt lag till andra raka VM-guldet. Särskilt viktigt var en viss trio från Nashville Predators som anslöt mitt under turneringen: Mattias Ekholm, Viktor Arvidsson och Filip Forsberg. Alla tre kom att spela viktiga roller när guldet bärgades.

”Stockholmskedjan” ledde Tre Kronor.

Toppformationen med NHL-trion Mika Zibanejad som center mellan Mattias Janmark och Rickard Rakell producerade gemensamt 35 poäng på tio matcher. De slutade alla topp-10 i den totala poängligan med Rakell (14 poäng) bäst med en fjärdeplats.

En svajig kvartsfinal – men imponerande semi!

Tre Kronor tog sig med nöd och näppe förbi kvarten mot Lettland efter en 3–2-seger. Semifinalen mot USA såg tuff ut på pappret, men där stod svenskarna för en riktigt målexplosion och vann med 6–0 – mycket tack vare storspel av målvakten Anders Nilsson.

Dramatisk straffseger i finalen mot Schweiz.

För andra året i rad vann Tre Kronor en VM-final efter straffar. Den här gången mot Schweiz (3–2). Det krävdes storspel av Anders Nilsson mellan stolparna och mål av Oliver Ekman Larsson och Filip Forsberg för att vända underläge till guldfirande.

Snackisen:

Hela fyra (!) Tre Kronor-spelare slog sig in i All-Star Team: Anders Nilsson, Oliver Ekman Larsson, Adam Larsson och Rickard Rakell. Dessutom utsågs John Klingberg till turneringens bästa back.

Tre Kronors trupp vid hockey-VM 2018:

Målvakter:

Filip Gustavsson, Magnus Hellberg och Anders Nilsson.

Backar:

Mattias Ekholm, Oliver Ekman Larsson, Erik Gustafsson, John Klingberg, Adam Larsson, Hampus Lindholm och Mikael Wikstrand.

Forwards:

Lias Andersson, Viktor Arvidsson, Mikael Backlund, Jacob de la Rose, Dennis Everberg, Filip Forsberg, Patric Hörnqvist, Mattias Janmark, Adrian Kempe, Johan Larsson, Gustav Nyquist, Elias Pettersson, Magnus Pääjärvi, Rickard Rakell och Mika Zibanejad.

Resultat:

Sverige – Vitryssland: 5–0

Sverige – Tjeckien: 3–2

Sverige – Frankrike: 4–0

Sverige – Österrike: 7–0

Sverige – Slovakien: 4–3 (ö.t)

Sverige – Schweiz: 5–3

Kvartsfinal: Sverige – Lettland: 3–2

Sverige – Lettland: 3–2 Semifinal: Sverige – USA: 6–0

Sverige – USA: 6–0 Final: Sverige – Schweiz: 3–2 (str.)

Tre Kronors poängliga vid hockey-VM 2018:

Rickard Rakell 14 poäng (6+8)

Mika Zibanejad 11 poäng (6+5)

Mattias Janmark 10 poäng (4+6)

