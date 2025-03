Speltips 4/3 inför Modo Hockey – HV71

Det är en laddad ångestfylld match uppe i Örnsköldsvik i omgång 49. Modo kan haka av HV71 i jakten på att undvika kvalspel och det är en klassisk så kallad sexpoängsmatch som väntar. Av det vi fick se under förra veckan måste jag gå på hemmalaget här.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Modo tog fyra poäng av sex möjliga på sin skåneturné

Modo får tillbaka spelare som saknats på grund av sjukdom

HV71 spelar sin fjärde raka bortamatch och har noll poäng på de tre tidigare

Modos målvaktsspel är betydligt hetare än HV71:s

Viktige Henrik Borgström är tveksam för HV71

Tuff vecka för HV71

Modo fick med sig en poäng nere i Ängelholm efter att Lukas Jasek kvitterat tidigt i tredje perioden. Åter var det Lassi Lehtinen som fick hålla kvar Modo i matchen med stort målvaktsspel. Modo som var brandskattat efter att flertalet spelare haft magsjuka och febersläng under förra veckan kan i alla fall räkna in samtliga spelare till mötet med HV71. Sen återstår att se hur mycket ork de som varit sjuka har men förutsättningarna är åtminstone betydligt bättre inför tisdagens oerhört viktiga match.

När HV71 föll mot Brynäs i lördags var det tredje raka förlusten och slutet på en mycket tung och dyster HV71-vecka. Spelmässigt är HV71 med i matcherna för det mesta men laget är för ihåligt och ger bort alldeles för många chanser som utnyttjas av motståndarna. Mot Brynäs fick också målvakten Hugo Alnefelt en blytung start och blev utbytt efter 2-1-målet efter 12.11 i första perioden. Då hade Hugo släppt två mål på fyra skott och inget av målen såg otagbara ut. Frederik Dichow kom in men gjorde ingen fantommatch han heller och det här är nog lagets tyngsta problem, vem ska spelas nu i slutet av grundserien och matchas in för ett eventuellt kval? I övrigt nås vi av beskedet att Henrik Borgström klev av träningen under måndagen och är osäker till spel, inte vad HV71 behöver i dagsläget.

Inbördes möten

28/1-25 HV71 – Modo 1-5

28/11-24 Modo – HV71 2-4

1/10-24 HV71 – Modo 2-0

Modo har 2-2-6 på de tio senaste och 1-0-4 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 20,72%-73,33%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,53-3,18

Skotteffektivtet 9,76%

HV71 har 1-1-8 på de tio senaste och 0-1-4 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 30,58%-70,64%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 2,41-3,14

Skotteffektivitet 10,94%

Betydelsen av den här matchen behöver inte lyftas upp mer än att titta till tabellen. Lagen är formsvaga, ligger i botten av de flesta statistikligor och spelar med kniven mot strupen. För mig känns det ändå som Modo ska kunna avgöra det här på hemmaplan. Det är tufft med fyra bortamatcher i rad som HV71 har i och med den här matchen och än mer jobbigt blir det då resultaten gått emot.

Modo att vinna matchen under ordinarie tid spelas till 2,15 hos bet365, insats 2 units. Lycka till!

Spelstopp tisdag 19.00