Speltips 5/6 inför Edmonton Oilers – Florida Panthers

Äntligen är det dags för Stanley Cup-final och vi har fått en repris av fjolårets möte mellan Florida och Edmonton. Florida ska försvara titeln i sin tredje raka final medan Edmonton dels vill ha revansch men också bli första kanadensiska lag sen Montreal 1993 att lyfta bucklan. Oilers har hemmafördel och är knapp favorit men jag sätter mina slantar på att Florida står där på nytt som champion.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Floridas djup över sina fyra kedjor

Paul Maurice är både mer erfaren och en bättre taktiker än Kris Knoblauch

Floridas defensiv är strukturerad, fysisk och smart

Florida har ett mentalt övertag från ifjol och efter dubbla vinster i år

Målvakten Sergej Bobrovskij är jämnare än Stuart Skinner

Målvaktsduellen och defensiven

Stuart Skinner i Edmonton har efter skada spelat upp sig ordentligt och kommer in med 6-2 över de åtta senaste matcherna och 1,73 insläppta per match under perioden. 93,1 procent räddningar och tre hållna nollor kan också läggas till Skinners statistik. För samma period har Floridas Sergej Bobrovskij 7-2 med 1,34 insläppta per match och 94,4 i räddningsprocent, plus två nollor. Bobrovskij har rutinen och är stabilare när det drar ihop sig. Fördel Florida.

Att ta sig framför mål hos Florida gör ont och det krävs lite extra för att luckra upp det strukturerade och balanserade försvarsspelet. Florida spelar fysiskt och har delat ut 812 tacklingar på 17 matcher mot Oilers 648 på sina 16 matcher. Med endast 2,29 insläppta per match under playoff har Florida åter träffat rätt med att hitta rätt fokus och använda sig av samtliga spelares styrkor i rätt moment. Viktigt för Oilers att Mattias Ekholm kan göra comeback i finalspelet efter sin skada.

Offensiven

Edmonton har ett tungt avbräck i Zach Hyman som skulle ha gjort skillnad åt bägge riktningar på isen. Florida har frågetecken för A.J Greer till match ett. Edmonton har ett spetsigare lag och är det några som ska lyckas är det Connor McDavid och Leon Draisaitl som är i toppslag. Det är ändå mycket begärt att endast förlita sig på de två spelarna och Evan Bouchard, Ryan Nugent-Hopkins, Corey Perry och Evander Kane är ytterligare nycklar för Edmonton som har flest avslut på mål i högriskzonen, cirka 20 fler än Florida, i playoff. Det har också genererat ett målsnitt på 4,06 gjorda mål per match hittills att jämföra med Floridas 3,88.

I spel 5-5 har Edmonton sett väldigt starkt ut med 42-26 i slutspelet samtidigt som Florida har 13 spelare som har minst 15 procent i skotteffektivitet vilket är en imponerande bredd och fördelning. Intåget av Brad Marchand har gett Florida värdefull rutin och en ledare som har vana att spela under stor press och vana av viktiga matcher. Alexander Barkov är den ultimate lagkaptenen och den som kan driva sin kedja mot McDavid/Draisaitl. Nackdelen för Florida i och med att Oilers har hemmaplansfavör är att Knoblauch kan matcha andra formationer mot Barkovs och har sista bytet vilket lär innebära tuff matchning av sina egna stjärnor när Barkov inte är på isen.

Stefan rekommenderar Florida mästare Odds 2.04 Till Coolbet

Inbördes möten

28/2-25 Florida – Edmonton 4-3

17/12-24 Edmonton – Florida 1-0 eft str.

Edmonton har 4-1-0 på de fem senaste och 4-1-0 de fem senaste hemma

Powerplay/Boxplay 30%-66%

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 4,06-2,81

Skotteffektivtet 13,18%

Florida har 4-1-0 på de fem senaste och 5-0-0 de fem senaste borta

Powerplay/Boxplay 23,2%-87,9

Mål gjorda per match/Mål insläppta per match 3,88-2,29

Skotteffektivitet 14,44%

Det är en öppen matchserie och om det åter blir sju matcher är det ingen överraskning, oddset där just nu till 2,60. Att spela McDavid som poängbäst i finalserien till 2,20 är inte heller något som krävs rymdforskning för att göra. Mästartiteln tror jag ändå stannar kvar hos Florida för de har byggt upp en vinnarmentalitet och vet att det är nu man ska vara bäst plus att de vet hur det är att vinna.

Den första matchen blir väldigt viktig, kanske inte avgörande, men ett lag kan få momentum och sätta motståndet i lite press.

Florida vinna Stanley Cup till 2,04 hos Coolbet spelas med 2/5 units.

Florida moneyline, inklusive förlängning, till 2,09 i match ett spelas med 1.5/5 units.

Spelstopp torsdag 03.00