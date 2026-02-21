Speltips OS-final 22/2: Kanada – USA

Vi har fått den drömfinal alla såg fram emot (undantaget om Tre Kronor hade nått hit). Ni kan slå er ner och ta in atmosfären, spana in er favoritspelare och njuta av stjärnorna på isen.

46 år sedan var det sen USA vann ett OS-guld i ishockeyn men frågan är om amerikanerna verkligen har den där dokumenterade vinnarmentaliteten när allt står på spel. Historiskt sett har Kanada ett klart övertag på alla sätt kontra USA och har en seger i 4 Nations Face-Off färskt i minnet.

Stefan rekommenderar Kanada vinner Odds 2.20 Till LuckySport

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

Kanada har gång på gång visat att laget växer i mästerskapsfinaler

Kanada har större offensiv spets och fler matchvinnartyper och ett mer hotfullt powerplay

Kanada har vänt svåra matcher i slutspelet och det borde ha gett mental styrka

Inför turneringen lutade mitt tipset mot USA, men nu när duellen är här känns Kanada som den rättfärdige favoriten.

USA hade problem i kvartsfinalen men redde ut det tack vare spetskompetensen hos sina stjärnor samtidigt som Sverige såg halvt paralyserat ut. Semifinalen blev däremot aldrig riktigt dramatisk då Slovakien var slaget på förhand. En seger som knappast behövde tömma tanken hos USA:s spelare. Det kan vara både en fördel och en nackdel inför en final.

Kanada har i stället gått den tuffa vägen. Laget har varit pressat flera gånger men gång på gång visat moral. I kvartsfinalen avgjorde Mitch Marner och i semifinalen klev Nathan MacKinnon fram i powerplay med bara sekunder kvar. Att spelare som Connor McDavid och Nathan MacKinnon ständigt producerar poäng gör att offensiven känns snäppet vassare.

Små marginaler avgör

Historiskt har Kanada dessutom ett tydligt psykologiskt övertag i OS-sammanhang. När laget når final tenderar spelarna att höja sig ytterligare, ungefär som om alla vet exakt vad som krävs. USA väntar fortfarande på sitt första OS-guld sedan Lake Placid, och en vinnarerfarenhet är alltid mer viktig än vad man tror.

Frågetecken finns inför nedsläpp: Sidney Crosby för Kanada och målskytten Tage Thompson för USA är båda osäkra kort. Amerikanerna har turneringens kanske bästa målvakt i Connor Hellebuyck, medan Kanada kan luta sig mot Jordan Binnington, som klev fram stort som matchhjälte i 4 Nations.

Det lär bli små marginaler som avgör och det blir snarare taktiskt och intensivt än målrikt, men känslan är att Kanada hittar vägen till seger när allt ska avgöras.

Lucky Sports har Kanada att vinna till 2,20 och jag spelar med 2/5 units i OS-finalen.