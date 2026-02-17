Speltips OS 17/2: Sverige – Lettland

Sverige ställs mot Lettland i OS-hockeyns åttondelsfinal och vägen mot medalj är lång och snårig. Mötet med Lettland ska inte vålla några problem men lite nervös bör vi fans ändå vara.

Tre Kronor tog visserligen en seger senast mot Slovakien med 5-3 men missade kvartsfinalen på målskillnad efter Slovakiens sena reducering. Kan effektiviteten höjas på Sveriges spetsspelare är det ingen fara för den här matchen och både Lucas Raymond och Elias Pettersson har visat fin form på slutet.

Stefan rekommenderar Elias P Ö0,5 mål Odds 3.60 Till LuckySport

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

Han gjorde två mål senast mot Slovakien

Tycker det fanns bra kemi i kedjan med Forsberg/Johansson/Pettersson

Har en hög nivå när han spelar med självförtroende

Elias Pettersson har kapaciteten

Elias Pettersson har haft en kämpig tid i Vancouver och varit ifrågasatt. Uttagningen till OS var också inte helt given om man lyssnar till övrig medieexpertis men att han fick stänka dit två bra mål senast skulle kunna göra att han tar ytterligare kliv i hierarkin. Kapacitet finns och blir över vi hoppas att det lossnat nu för Elias.

Lettland har gått okej hittills med en skrällartad seger mot Tyskland i gruppspelet och två förluster mot Danmark och USA. Självförtroendet bör vara bra för letterna och här måste man spela kompakt och tätt. Man har två bra målvakter i Silovs och Merzlikins men det lär snarare handla om försvarsspelet totalt hos Lettland om laget ska kunna störa Sverige.

Gör Sverige processen kort eller får vi en nagelbitare? Jag tror det blir Sverige mot målvakten och får vi tidig utdelning kan det rinna iväg.

Mest intressanta spel i matchen är Elias Pettersson att göra mål till oddset 3,60 hos Lucky Sport Casino, insats 1/5 units.