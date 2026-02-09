Speltips OS 11/2: Sverige – Italien

Tre Kronor kliver in i OS-turneringen mot hemmanationen Italien, ett lag som knappast kommer ställa till bekymmer för Sveriges stjärnor.

Mina tre främsta motiveringar till dagens speltips:

Italien har aldrig lyckats störa Sverige i modern tid

Skillnaden i tempo och kvalitet är enorm

Det kommer bli trötta italienska ben till slut

Tre Kronor – frågetecken finns

OS-hockeyn på herrsidan spelas i ett gruppspel om tre grupper med fyra lag i varje. Förutom Italien ska Tre Kronor möta Finland och Slovakien innan slutspelet tar vid. Alla lag går dit men det är viktigt att positionera sig och då framför allt att vinna gruppen som ger fördel.

Italien är begränsat, ålderstiget men orutinerat och har inte varit i OS-hockeyn sen Turin 2006. Den internationella erfarenheten på hög nivå är begränsad och matchtempot i mästerskapet kommer vara svårt för Italien att hålla över 60 minuters tid.

Sverige kommer in i OS med några frågetecken då skador stört nyckelspelare hela vägen fram till turneringen. Dessutom en inte helt klockren insats i 4 Nations Face-Off ifjol, och utan uttalad given förstemålvakt.

Vi tog visserligen brons i VM ifjol och blev trea i 4 Nations Face-Off men Spelmässigt hackade det betänkligt och kemin satt aldrig fullt ut.

Här behöver Tre Kronor inte vara på topp för att köra över Italien. 70–80 % räcker gott och väl och även om det inte är på max i varje byte så kommer Sverige ha ett massivt spelövertag. Jag tror inte heller att laget släpper till speciellt mycket bakåt för backsidan är det som sticker ut till det positiva.

Hur hårt Tre Kronor kommer gå in till den här matchen är svårt att sia om men det kan lika lätt rinna iväg som att det blir en kontrollerad matchbild och Sverige gör bara det som krävs. Spelet på Italien som mållöst i matchen känns som ett klart rimligt utfall då Italien knappast lär komma till mer än 15 skott på mål.

