Speltips 12/5 inför Finland – Sverige

Klassikermöte med grannlandet Finland är höjdpunkten under måndagens VM-program. Inget av lagen kommer med en känsla av att det ska bära ända till VM-guld och jag lockas egentligen bara av två spel i dagsläget.

Mina fem främsta motiveringar till dagens speltips:

Mötena brukar vara målsnåla

Oavsett truppstatus är det alltjämnt jämnt och ovisst

Finland har en förmåga att alltid kräma ur max av sina spelare mot just Tre Kronor

Juuse Saros är en världsmålvakt om han är i form

Finland och Sverige har släppt till minst skott på mål näst efter Kanada

Två nationer som kan varandra utan och innan

Jag säger det direkt, den här matchen bör Sverige vinna, allt annat skulle jag säga är oerhört överraskande. Varför? Har ni sett Finland inledningsvis? Knapp seger över Österrike där en coach challenge från Finlands sida räddade en eventuell 2-2-kvittering från Österrike. Sen krampaktigt, uddlöst, pinsamt svagt spel mot Frankrike där Finland efter mycket om och men lyckades vända 3-1-underläge till förlängning, där kvitteringen kom med mindre än 30 sekunder kvar av matchen. Då hade Finland försökt få in en kvittering efter att ha tagit ut målvakten vid underläge med 2-1 också men då sköt fransoserna in 3-1 och vi trodde nog det var matchen.

Eeli Tolvanen och Juuso Pärssinen var skillnaden från ett finskt fiasko när man till slut hade ordnat en förlängning och till slut även två poäng efter avgörande.

Tre Kronor har inte heller rosat marknaden som vi förväntat oss. Det har varit passivt, krångligt och nervöst som häxat till det för de svenska namnkunniga landslaget. Ändå står Tre Kronor där med sex poäng på två matcher efter att Sverige fick en efterlängtad utdelning mot Österrike i slutskedet och både kvitterade, sköt 3-2 och 4-2 de sista två och en halv minuterna.

Till mötet med Finland är Sverige stora favoriter. Sett till hur Finland haft det mot Österrike och Frankrike känns det rimligt – sett till hur mötena med Finland brukar vara, nja, vi ska inte vara säker att det här blir en walk in the park. Länderna känner varandra utan och innan, vi vet också att hur stjärnspäckat lag Sverige ställer på isen så gör Finland alltid årets match när det gäller som mest. I VM-turneringar på sistone har Sverige vunnit knappt efter förlängning eller straffar. Målen trillar knappast in av sig självt och tillknäppt och tight är ett signum. Att Sverige ska föra matchen är Finland införstådda med, att Finland på papperet är det sämre laget vet man också om, men matchplanen brukar oftast gå Finlands väg och därför är det för mig inte självklart att gå på svensk seger.

Mest troligt är det en målsnål match där under 5,0 mål ordinarie tid är ett bra riktmärke. När Sverige droppat så pass mycket på oddset drar jag öronen åt mig. Finland kommer stå emot bra och Juuse Saros är en målvakt som mycket väl kan stjälpa en hemmaseger. Handicapspelet +1,5 på Finland där Finland får förlora med ett måls marginal under ordinarie tid känns klart lockande istället.

Spelstopp måndag 20.20

Finland handicap +1,5 till 1,87 hos Coolbet, spelas med 2/5 units. Lycka till!