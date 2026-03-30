Sågar målskytten: ”Han vissnar ihop”

Via powerplay öppnade Växjö målskyttet i fjärde kvartsfinalmötet med Brynäs. Men, enligt TV4:s Almen Bibic borde målskytten Dylan Mclaughlin inte fått med sig utvisningen dessförinnan.

– Han vissnar ihop alldeles för enkelt där. Ta kampen, säger experten i sändningen.

TV4:s Almen Bibic sågar Växjös Dylan Mclaughlin. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Med 2–1 i matcher tog sig Växjö an Brynäs på nytt. Till skillnad från match två och tre inledde man dock målskyttet denna måndag. Dylan Mclaughlin var den som jublade i powerplay-spelet, men när bilderna rullades i TV4 var experten Almen Bibic tydlig med sin åsikt. Och det att samma spelare inte borde fått med sig utvisningen som föranledde det hela.

Vid första pausen, innan bortalaget tog ledningen med 2–1, kom sågen fram.

– Jag tycker att det är hårt. Båda klubborna är där uppe. Låt det här vara, låt det passera. Sen tycker jag att Mclaughlin kan stå upp i det här läget och inte bara vissna ihop. Det är ingen utvisning, säger Bibic från studion om duellen med Brynäs Axel Andersson.

Johan Larsson var den som fick in kvitteringen innan första periodens slut, innan Eemeli Suomi återtog ledningen tidigt i andra.

Matchen pågår!

