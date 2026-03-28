Brynäs har ett 0–2 underläge i matchserien mot Växjö att vända.

Då återvänder man till Gävle utan Linus Ölund i laguppställningen.

Efter skadan i torsdags saknas han på lördagen.

Linus Ölund saknas. Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Oskar Lindblom stängdes av under gårdagen för bensvepningen mot Brian Cooper, som ledde till en två matcher lång avstängning. Växjö-backen kommer till spel, men det gör däremot inte Brogan Rafferty för Växjös del.

I stället går Zach Giuttari in på sex backar. Samtidigt i Brynäs saknas förutom Lindblom även Linus Ölund efter att ha utgått skadad senast.

Så här ställer lagen upp

Brynäs

Målvakt: Damian Clara (Erik Källgren).

Backpar: Simon Bertilsson, Johannes Kinnvall – Robert Hägg, Axel Andersson – Michal Kempny, Mattias Norlinder – Luke Witkowski

Kedjor: Kieffer Belloews, Johan Larsson, Jakob Silfverberg – Jack Kopacka, Nicklas Bäckström, Anton Rödin – Bobby Trivigno, Lucas Petttersson, Axel Jonsson Fjällby – Michal Svrcek, Tyler Vesel, Greg Scott – Leo Sundqvist

Växjö

Målvakt: Adam Åhman (Ludvig Persson).

Backpar: Joel Persson, Brian Cooper – Petter Granberg, Keegan Lowe, Zach Giuttari, Leo Sahlin Wallenius – Elias Rosén.

Kedjor: Manuel Ågren, Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes – Eemeli Suomi, Karl Henriksson, Hugo Gustafsson – Felix Robert, Morgan Anderberg, Dylan McLaughlin – Reid Gardiner, Erik Andersson, Kalle Kratz – Ville Svensson.