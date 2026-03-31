Skellefteås drömstart – går på knock direkt
Pär Lindholm, 34, är tillbaka i Skellefteås lag.
Efter att ha missat en månads spel, kan han vara med och skjuta Skellefteå till semifinal i kvällens match mot Malmö.
Redan efter 5.57 hade Skellefteå en tvåmålsledning.
Skellefteå AIK vann grundserien i stor stil, efter att ha tagit sig förbi Frölunda mot slutet med en stark slutpush. Det började även riktigt bra i slutspelet. Laget välte Malmö i tre raka matcher. Men senast i söndags lyckades Malmö ta en seger till slut.
Det innebär att Skellefteå har chansen att slå in matchbollen redan i kväll.
Då är Pär Lindholm tillbaka efter runt en månads frånvaro. Det skulle märkas direkt och det stjärnfyllda hemmalaget tog en trygg ledning direkt.
Skellefteå AIK tog kommando nästan omgående – genom Malmö-produkten Victor Stjernborg och Oliver Okuliar fyllde på direkt till 2–0.
Matchen pågår.
Så ställer Skellefteå upp med Lindholm
Söderström
Grahn, Pudas – Aagaard, O Lindberg, Hugg.
Johansson, Lundberg – A Johnson, Stjernborg, Bryggman.
Djuse, Krogdahl – J Johnson, P Lindholm, Okuliar.
Davidsson, Z Forsfjäll, V Lindberg.
