Skellefteås drömstart – går på knock direkt

Pär Lindholm, 34, är tillbaka i Skellefteås lag.

Efter att ha missat en månads spel, kan han vara med och skjuta Skellefteå till semifinal i kvällens match mot Malmö.

Redan efter 5.57 hade Skellefteå en tvåmålsledning.

Skellefteå AIK tog ledningen direkt. Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Skellefteå AIK vann grundserien i stor stil, efter att ha tagit sig förbi Frölunda mot slutet med en stark slutpush. Det började även riktigt bra i slutspelet. Laget välte Malmö i tre raka matcher. Men senast i söndags lyckades Malmö ta en seger till slut.

Det innebär att Skellefteå har chansen att slå in matchbollen redan i kväll.

Då är Pär Lindholm tillbaka efter runt en månads frånvaro. Det skulle märkas direkt och det stjärnfyllda hemmalaget tog en trygg ledning direkt.

Skellefteå AIK tog kommando nästan omgående – genom Malmö-produkten Victor Stjernborg och Oliver Okuliar fyllde på direkt till 2–0.

Matchen pågår.

Så ställer Skellefteå upp med Lindholm

Söderström

Grahn, Pudas – Aagaard, O Lindberg, Hugg.

Johansson, Lundberg – A Johnson, Stjernborg, Bryggman.

Djuse, Krogdahl – J Johnson, P Lindholm, Okuliar.

Davidsson, Z Forsfjäll, V Lindberg.