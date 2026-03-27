Expertens förvåning: ”Skellefteå blir ju uppätna”

Två hemmamatcher, två segrar. Sedan sågades Skellefteå rejält efter en tung start i kvartsfinal tre mot Malmö.

– Jag förstår att Malmö måste komma ut och göra det bättre, men de äter upp dem, säger TV4:s Petter Rönnqvist från studion.

Skellefteå och Malmö gör upp om en semifinalplats.

Skellefteå levde under de två första kvartsfinalmötena med Malmö upp till sin favoritstämpel. Men när serien vände ner till Skåne under fredagen blev matchbilden en annan.

Efter första 20, med 0–1 på tavlan, sågades Skellefteå då i TV4.

– Skellefteå blir ju uppätna. Det har skiftat från hur de två första matcherna såg ut. Jag förstår att Malmö måste komma ut och göra det bättre, men de äter upp dem. De är bra på allt, säger experten Petter Rönnqvist.

När forwarden Rickard Hugg får på sig hörlurarna tar han även vid.

– Vi är alldeles för omständiga. Vi tappar puckar på helt fel ställen, jag vet inte hur många vi har runt offensiva blå som gör att de får vända. Vi är slöa bakifrån, backarna måste ner snabbare till puckarna, forwards också för att visa att de vill ha den, svarar han i sändningen.

– Allt måste upp. Vi står och tittar på. Vi är långsamma i beslut, vi är långsamma i skridskoåkning, och har dålig kvalité. Vi behöver börja om, fyller senare huvudtränaren Daniel Hermansson i.

TV4: En lång åtgärdslista. Varför blir det så här?

– Bra fråga. Självklart vill vi inte komma ut och se ut på det här sättet. Vi får snacka ihop oss och rätta till de här sakerna, svarar Hugg.

Malmö tappar igen: ”Vi börjar bli lite passiva”

Likt i match två kom dock en vändning från Skellefteå, och inför tredje perioden var ställningen plötsligt 2–1.

– Vi spelar helt okej tycker jag. Vi måste ta lite bättre betalt på våra målchanser och något PP också, säger Fredrik Händemark i TV4 och fortsätter:

– Vi börjar bli lite passiva, precis som i tredje perioden förra matchen. Vi måste fortsätta vara framåtlutade och gå som i första, vara lite kaxiga.

