Malmö kom flygande ut ur startblocken i match tre mot Skellefteå, men föll med 2–4. Då var Staffan Kronwall kritisk till ett, enligt honom, avgörande agerade från Eemil Viro.

– Så där vill man inte spela backspel, säger han i sändningen.

Eemil Viro, Malmö, styr in pucken i eget mål.

Precis som i match två uppe i Skellefteå tappade Malmö en ledning under fredagen. Men denna gång var det efter att man inte ordentlig fick utdelning under en stark förstaperiod. Till slut var 2–4-förlusten ett faktum och 0–3 i matcher en verklighet.

När tidigare backen, och numera experten i TV4, Staffan Kronwall summerar är dett ett par egna misstag han pekar ut.

– Jag landar i det är det där andra målet man släpper in i slutminuten av andra perioden, när man har möjlighet att spela powerplay, tar en utvisning. Det blir fyra mot fyra, man förlorar tekningen och vips så står det 1–2, säger han i sändningen.

Pekar ut Viro: ”Det är ett gigantiskt misstag”

Men sedan fortsätter han med att peka ut Eemil Viro som en tydlig syndabock i Malmö.

– Den där egna styrningen (in i eget mål via Viro) är ett gigantiskt misstag, för så där har nog Eemil aldrig själv spelat backspel. Det vill säga ta ner den på volley på det sättet. Det ställer Oskar Blomgren helt och man blir extremt hårt straffade av det.

– Det ser märkligt ut, som att han vill slå ner den. Så där vill man inte spela backspel, sade han även när 1–3 trillade in.

Rickard Hugg satte 4–2 i tom bur.