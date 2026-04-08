Lundkvists tuffa (?) val: ”Klart det blir speciellt”

Sista matchen i Luleå var den sjunde kvartsfinalen mot Skellefteå 2021. Med kopplingar till båda klubbar följer nu Nils Lundkvist dramat med spänning.

– Självklart vill jag att Luleå ska vinna, men jag vill också att pappa ska göra ett bra jobb, säger 25-årige NHL-svensken till hockeysverige.se.

Nils Lundkvist följer SM-semifinalen mellan Luleå och Skellefteå tätt.

Se intervjun i videospelaren ovan.

Sedan tidig ålder var Nils Lundkvist en del av 00-kullen i Luleå. Men medan han etablerade sig i SHL klev pappa Niclas in som sportchef i rivalen från Västerbotten. När Skellefteå nu står på andra sidan i en SM-semifinal sitter därmed backen från Piteå i en udda sits.

– Klart det blir lite speciellt förstås. Jag hejar lite på båda lagen förstås. Självklart vill jag att Luleå ska vinna, men jag vill också att pappa ska göra ett bra jobb. Sen är inte han på isen så jag får heja på Luleå, säger han och fortsätter om hur han följde maratonmötet i tisdags.

– Vi satt faktiskt och kollade igår. Vi kom hem efter morgonvärmningen, såg första perioden, vila lite i andra, såg tredje, fjärde, femte, åkte till ishallen och såg faktiskt sjätte perioden precis innan vi hade möte. Sen var vi tvungna att stänga ner. Precis innan vår match fick vi veta att Skellefteå vann. Det var hockey hela dagen, det var en häftig match.

Har ni något bet, du och pappa?

– Nej, han är i den klassiska slutspelsbubblan. Jag brukar säga det till min fru där hemma, att han är disträ när slutspelet väl har börjat. Inget bet utan de jobbar på och jag önskar dem det bästa också, jag har även lite polare i det laget, lite piteå-killar. Det kommer att bli en spännande serie, jag hoppas på sju matcher, och får hoppas på att Luleå drar det längsta strået.

Sitter på utgående avtal: ”Klart man är avundsjuk”

Nils Lundkvist valdes 2018 i första rundan av NHL-draften, och lämnade Luleå 2021. Innan detta hann han dock med att spela en slutspelsserie mot just Skellefteå. Då föll man med i det sjunde och avgörande mötet i kvartsfinalen.

– Självklart, säger han om huruvida han saknar att spela sådana rivalmöten.

– Den här tiden på året tänker man ”nu hade man gärna velat vara med och spela”. Det sista jag gjorde var att förlora mot Skellefteå inför tomma läktare. Det ser fantastiskt roligt ut, och det är ett sånt sjukt drag där uppe i norr, och framförallt i Luleå. Det är klart att man är avundsjuk även fast vi har det väldigt bra här, och jagar något här också. Det är kul att kolla på någonting som man hoppas få uppleva någon gång.

Den nu 25-årige backen har sedan dess etablerat sig i NHL, men sitter samtidigt på ett utgående avtal i Dallas Stars.

– Utgående avtal är alltid spännande, men jag och min fru älskar att vara här. Det är ett toppställe i hela NHL att vara på. Det är få förunnat att ha chansen att vinna varje år, och samtidigt kunna gå i flip flops större delen av året. Solen lyser, det är 20 grader varmt och allt sånt där. Vi gillar det här så förhoppningsvis hittar vi en lösning, säger Lundkvist.

Source: Nils Lundkvist @ Elite Prospects