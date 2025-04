Följer brorsans succé: ”Vi pratar varje dag”

Matteus Ward gör succé i SM-slutspelet med Luleå.

Storebrorsan Samuel, som själv har ett förflutet i Luleå, följer 23-åringen på nära håll.

– Vi pratar varje dag, men vi pratar ingenting om detaljer i spelet, säger Samuel Ward till hockeysverige.se.

Samuel och Matteus Ward.

Foto: Bildbyrån

Matteus Ward har varit finalseriens stora utropstecken så här långt.

I gårdagens match stängde han ner Brynäs fullkomligt under två perioder. Visserligen blev det två kassar bakåt i tredje perioden, men första två perioderna lade grunden till att Luleå till slut kunde vinna med klara 6–2.

En som följt Matteus Ward under alla år är tidigare Luleå-målvakten, tillika storebrorsan, Samuel Ward. Och kanske är det också lite hans ”fel” att lillbrorsan idag är målvakt.

– Det är kanske lite mitt fel ändå. Jag kan inte minnas tydligt att det var självklart bara för att jag var målvakt, men det påverkade kanske, säger Samuel Ward till hockeysverige.se och fortsätter:

– Samtidigt är det lite åldersglapp mellan oss (sex år). Lagom till att han började spela hade jag nog börjat stå i mål på heltid. Det kanske är mer än fråga för honom att svara på, men det kan ha påverkat lite grann i alla fall.

Samuel Ward i en match med Luleå hösten 2025.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

”Redan då märkte man att han låg ganska långt fram”

När i karriären har du upplevt att Matteus tagit största steg i sin utveckling som målvakt?

– Eftersom jag följt honom från en väldigt ung ålder blir det svårt att jämföra. När han var i TV-pucksåldern och dessförinnan, det såklart en annan nivå, redan då märkte man att han låg ganska långt fram sett till folk i hans ålder och teknik.

– Sedan medför det sina utmaningar att avancera uppåt både i seriehierarkin och ta steget från junior ut till senior. Klart att också är ett stort steg att gå från J20 till Hockeyallsvenskan, men är även ett rejält kliv att gå från Hockeyallsvenskan till SHL.

– Första säsongen i SHL fick han matchas in mycket via CHL. Det var först förra säsongen han fick bekänna färg på riktigt. När han fått spela där har jag sett att det över tid har gett avtryck. Det kanske är vad han kunnat fortsätta rida på under den här säsongen.

Hur ser du på hans prestation i stort den här säsongen?

– Den har över lag varit bra. Klart att man vill ta hela säsongen innan man summerar den helt och hållet.

– Säg att det varit någon lite sämre insats då tycker jag att han varit bra på att spola av sig det och studsa upp nästa match. Jag skulle säga att det också är en av största utmaningarna på seniornivå när det inte finns några lätta matcher eller lag.

– I ungdoms och juniorhockeyn kan man ha en taskig match och kasta in puckarna, men ändå komma undan med att man spelar för ett lag som är lite bättre än det andra. Så fungerar det definitivt inte på seniornivå. Gör man en sämre insats där blir det torsk på en gång.

Matteus Ward efter den femte finalen i Gävle.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

”Alla små detaljer har blivit lite bättre”

Är det psyket han utvecklat mest sedan han kom till Luleå?

– Jag vet inte riktigt… Man sliter och jobbar väldigt hårt på det tekniska i Luleå och gör det kontinuerligt varje dag över tid.

– Sedan händer det inte i vuxen ålder så mycket rent tekniskt från år till år. Det är små detaljer man kan fippla med, men det är inte så att du från en säsong till en annan kan se ut som en helt ny målvakt rent tekniskt.

– Det är mer att alla små detaljer har blivit lite bättre. I takt med att man får spela mycket blir man också bättre på att läsa spelet. Man får den här klassiska rutinen från varje situation du är med om gång på gång. Du får en extra känsla för ”Okej, det kommer en passning där. Han vill göra så där.”

– Det är den delen du får då du spelar matcher och som är svår att träna sig till. Att man får uppleva situationer gång på gång. Det kan vara det som gör dig smartare som målvakt.

Det har så här långt blivit 13 matcher för Matteus Ward i slutspelet och en räddningsprocent på 92,7.

– Generellt bra där också. Samma sak där, att det varit någon match här eller där som tippat lite. Nu har Luleå ändå vunnit många matcher, men så fort det blir en förlust, det behöver inte bara vara hans eller någon enstaka spelares fel, och man släpper in lite enklare mål blir det som regel förlust.

– Han har haft fler bra insatser än mindre bra så här långt. Vi får se vart det tar vägen i slutet av säsongen.

Matteus Ward.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Pratar varje dag

Hur ser du på målvaktsmatchen så här långt, Luleå mot Brynäs?

– Det är generellt svårt att jämföra eftersom jag tycker att matchbilderna ofta har varit spelövertag Brynäs, skottövertag Brynäs men målchansmässigt och skarpa chanser kan det ändå varit övertag för Luleå.

– Den typen av matchbilder kan sätta sig lite på räddningsprocenten. 18 riktigt farliga chanser brukar ofta sänka räddningsprocenten mer än 30 kontrollerade avslut, även om det såklart finns bra lägen där också.

– När jag själv spelade föredrog jag matcher där jag fick mer skott än matcher där jag fick färre skott. Just för att jag då hade lite lättare att komma in i det.

– I går var det ett ganska bra sådant exempel där Brynäs hade mycket puck och skott, men Luleå stack upp med några riktigt vassa chanser. Dessutom fick Luleå en bra start och kunde rida lite på det. Så känns det som att det har varit under hela finalserien. Det gör att jag tycker det blir svårt att ställa insatserna mot varandra när det är så olika förutsättningar.

Kan Luleå räcka hela vägen?

– Jag vill inte spekulera i det redan nu, men klart att Luleå satt sig i en väldigt bra position. Det gäller att behålla ödmjukheten. Ingenting är vunnet ännu och dom allra flesta har med sig finalförlusten mot Färjestad. Då var det också ledning med 3–2 i matcher.

– Nu har det nästan 30 år sedan Luleå senast vann SM-guld och man har definitivt haft chansen där emellan. Det viktigaste är att fortsätta ta en match i taget och sedan får man utvärdera där efter.

Hur mycket kontakt har du och brorsan under finalspelet?

– Vi pratar varje dag, men vi pratar ingenting om detaljer i spelet. Jag brukar mest fråga, typ, hur kroppen känns.

– Så som igår var det många tuffa situationer med ganska mycket folk i målgården som låg runt honom. Lite tuffa närkamper. Jag vet att det kan slita mycket på ljumskar och höfter när man spelar mycket under en kort tid.

– Det är mer en sådan och allmän kontakt, men jag går aldrig in och säger ”Det här borde du tänka på”. Vi pratar mer som bröder, avslutar Samuel Ward.