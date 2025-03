Sågar Växjö – igen: ”Det har man inte råd med”

För andra kvartsfinalmatchen i rad sågas disciplinen i Växjö.

Detta efter att Luleå fått igång sitt powerplay i lördagens 6–2-seger.

– Senast var det mer frustration och galenskap. Idag är det klantiga utvisningar, säger TV4:s Staffan Kronwall.



Just nu: Erbjudande på Hockeysverige Plus. Bli plusmedlem – med 25 procents rabatt.

Staffan Kronwall, Växjös huvudtränare, Jörgen Jönsson och Manuel Ågren. Foto: Bildbyrån (montage).

Växjös disciplin, eller avsaknad av den, blev den stora snackisen efter första kvartsfinalmötet med Luleå då hela 149 utvisningsminuter delades ut. Detta främst i och med Eric Martinssons buttending på unge Isac Hedqvist, men även det stora bråket vid slutsignal.



Idag, i match två, var det mer kontrollerat – fram till tredje perioden.



– Han har en tendens att se till att Luleå får spela numerärt överläge, säger TV4:s kommentator Lena Sundqvist i sändningen då Hedqvist denna gång fick sin klubba avslagen av Manuel Ågren.



Luleå, som tidigare haft problem med sitt powerplay (28.57 inför nedsläpp), fick chansen i spelformen och med slashingen och inom kort hade matchens andra PP-mål trillat in för 3–2 – med 13 minuter kvar att spela.



– Disciplinen kostade Växjö i första matchen. Frågan är om den ska göra det igen? De fortsätter att sätta sig i situationer som inte gynnar laget, fortsätter Sundqvist.

– När vi pratade med Jörgen Jönsson inför om hur mycket de pratat om det inför idag sa han ”inte allt för mycket, det brukar ju inte vara ett problem för oss”. Det har han rätt i, men en gång ingen gång, två gånger ett mönster.



Experten Staffan Kronwall fortsatte sedan om Växjös nya slarv.



– Det här är ett litet annat snitt på utvisningar än senast då det var mer frustration och galenskap. Idag är det mer klantiga utvisningar där man slashar av folks klubbor och stoppar in klubbor mellan benen, säger han i TV4.



Efter att Nurmi drivit pucken mot mål med sex minuter kvar blev frustrationen i Växjö ännu tydligare. Spelarna började återigen rycka i varandra och Martin Lundberg fick sätta sig i utvisningsbåset. Plötsligt hade Luleå även gjort 4–2 genom Eetu Koivistoinen efter att Isac Hedqvist stått för en läcker framspelning.



Innan slutsignalen kom även 5–2 och 6–2 för Luleå, genom David Lilja och Mathias Bromé.



– Det anmärkningsvärda är att fyra av de utvisningarna kommit i offensiv zon. Det har man inte råd med, säger Kronwall.



Växjös huvudtränare, Jörgen Jönsson, fick sedan ge sina tankar om disciplinen.



– Eftersom man inte kan kontrollera domarna så måste man kontrollera sig själv. Det hjälper inte att man tar för många utvisningar. Det blir kostsamt, säger Jönsson till TV4:

Märkliga målet: ”Studsar på skarven”

Marcus Sylvegård hade gett Växjö ledningen i mitten av den första perioden, men fick se Jesper Sellgren kvittera inom kort. Därefter, i den andra perioden, kom det där efterlängtade första powerplay-målet för Luleå, men på ett minst sagt märkligt vis.



En puck som var tänkt att gå bakom mål studsade plötsligt ut framför Växjö-målet och en ovetande Adam Åhman kunde endast känna hur den gick in i mål via hans ben.



– Den studsar i plexiglaset på den här skarven. Det ställer alla såklart. Den studsar rakt ut på läppen på Andreasson som håller på att ramla. Turligt för Luleå, väldigt oturligt för Växjö, säger Staffan Kronwall i TV4.



Pontus Andreasson som gjorde målet blev lika förvånad som alla andra.



– Jag håller på att bryta fötterna där känns det som. Det var skönt att se den gå in. Lite turligt såklart, men skönt. Annars är det för dåligt PP-spel, säger han i sändningen.