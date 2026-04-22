Rasmus Sandin har opererats för en korsbandsskada.

Då finns risken att NHL-backen har spelat färdigt för 2026.

Det var i den tredje sista grundseriematchen för säsongen som olyckan var framme för Rasmus Sandin. När han spelade för Washington Capitals i rivalmötet mot Pittsburgh Penguins skadade svensken knät, och det visade sig vara allvarligt.

I måndags bekräftade Washingtons general manager Chris Patrick att Sandin skulle missa början av nästa säsong, 2026/27, på grund av skadan. Han var därmed alltså inte heller aktuell för VM-spel med Tre Kronor nästa månad. Nu har det officiella skadebeskedet kring Rasmus Sandin kommit.

Rasmus Sandin kan missa resten av 2026

Sandin har opererats för en korsbandsskada i sitt höga knä och Washington Capitals uppger att han sannolikt blir borta i sex till nio månader. En exakt tidsplan för när Sandin kan vara tillbaka på isen beror dock på hur rehabiliteringen kommer att gå. Det innebär att Sandin sannolikt blir borta åtminstone till oktober/november, och i sådana fall missar de första veckorna av NHL-säsongen. I värsta fall skulle svensken dock inte kunna vara tillbaka i spel igen förrän januari nästa år.

#Caps defenseman Rasmus Sandin underwent a surgical procedure Tuesday to address the ACL tear in his right knee. Sandin sustained the injury on April 11 against Pittsburgh. A return-to-play timeline will be determined by his individual progression, with typical recovery from this… — Capitals PR (@CapitalsPR) April 22, 2026

Rasmus Sandin har varit en nyckelback för Washington Capitals de senaste åren. Under årets säsong noterades han för 29 poäng på 73 matcher i NHL. Sandin trejdades till Capitals från Toronto Maple Leafs 2023 och har sedan tagit nästa kliv i sin karriär till att bli en bidragande back på NHL-nivå. 2024 skrev han på ett femårskontrakt värt 4,6 miljoner dollar (drygt 42 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 23 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 212 miljoner kronor.

Sandin, som spelade VM med Tre Kronor både 2023 och 2025, har sammanlagt gjort 145 poäng på 382 NHL-matcher under sin karriär.

