Stanley Cup-mästaren lägger av − efter 1 034 NHL-matcher

Två Stanley Cup-titlar. 1 034 matcher i NHL.

Nu bekräftar Trevor Lewis, 39, att hockeykarriären är över.

Trevor Lewis lägger skridskorna på hyllan. Foto: Louis Lopez/CSM/Alamy

2006 valdes Trevor Lewis som 17:e spelare i NHL-draften av Los Angeles Kings.

NHL-debuten dröjde sedan till säsongen 2008/09 och det var först från och med säsongen 2010/11 som Lewis tog en ordinarie plats i Kings laguppställning. Där blev han dock en värdefull och uppskattad rollspelare under Kings glansdagar. Lewis var nämligen med och vann Stanley Cup med LA Kings både 2012 och 2014. Han stannade sedan i Los Angeles till 2020 innan han fick lämna klubben.

Trevor Lewis avslutar NHL-karriären

Lewis spelade därefter en säsong i Winnipeg Jets och två säsonger i Calgary Flames innan han återvände till Los Angeles Kings 2023. Det blev två säsonger i Kings-tröjan för Trevor Lewis innan han lämnade Kings igen förra året. 39-åringen har sedan inte spelat någonting alls under årets säsong. Nu bekräftar han officiellt att NHL-karriären är över.

− När jag växte upp i Utah hade jag aldrig kunnat förutse den här resan. Att spela över 1 000 matcher och vinna två Stanley Cup, det är milstolpar som inte bara är siffror för mig. Det representerar år av uppoffringar, ihärdighet och en stor kärlek till sporten, säger Lewis i ett uttalande via spelarfacket NHLPA och fortsätter:

− Jag vill framför allt tacka Los Angeles Kings för att de har trott på mig sedan dag ett. Ni gav mig chansen att jaga den här drömmen och tillsammans byggde vi upp någonting som jag kommer att bära med mig för resten av mitt liv.

Trevor Lewis has officially announced his retirement following 1,034 NHL games – wishing all the best to the 2x Stanley Cup champion in his retirement 👏 pic.twitter.com/FwJIrITP2f — NHLPA (@NHLPA) April 22, 2026

Trevor Lewis spelade totalt 1 034 NHL-matcher under 17 säsonger och noterades för 237 poäng. Han kom att göra 816 matcher för Los Angeles Kings, vilket är sjunde mest i klubbens historia.

