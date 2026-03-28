Nattsvart för Rögle – förlorar igen: ”Djävulusisk utmaning”

Rögle har ett minst sagt tufft läge i SM-kvartsfinalen mot Färjestad. Skåningarna förlorade med 2-0, inkasserade sin tredje raka förlust – och ligger nu under med 3-0 i matcher.

Det är det svåraste som finns i hockey att vända 0-3 till 4-3 i matcher. Men det är det Rögle kommer att behöva göra om drömmen om ett SM-guld ska leva vidare. För efter att ha förlorat två raka hemmamatcher var de piskade att knipa den första matchen i Karlstad. Men det var samtidigt ett taggat hemmalag som kom ut inför en mäktig inramning.

I den första perioden var det Rögle som förde spelet och vann skotten med 11-5. Målet uteblev däremot och det dröjde till den andra akten innan nollan sprack.

Det var då Oskar Steen som satte 1-0 med ett handledsskott som styrdes in via en Rögleback. Det kom sedan även 2-0 då David Tomásek fick ett bra skottläge och hittade nät med ett direktskott. Det gav Färjestad en tvåmålsledning som de sedan kunde rida vidare på. Det var en långsam match där Rögle inte skapade de stora chanserna förrän sent i matchen.

Ett stolpskott av Felix Nilsson var nära att ge dem hopp, men reduceringen uteblev.

Med fem minuter kvar att spela tog Rögle ut målvakten och gick för det. De fick också med sig ett powerplay, men det gav inte något resultat resultatmässigt. Matchen slutade 2-0 och stor hjälte blev Emil Larmi som därmed höll nollan.

— Jag tycker att vi var där från början, fortsatte att köra i 60 minuter. En riktigt solid insats och som målvakt är det roligt att spela i en sån här match, säger Larmi till TV4 efter matchen.

Det står nu 3-0 i matcher till Färjestad som nu är en seger ifrån en semifinal. Samtidigt måste Rögle nu vinna fyra raka matcher för att hålla liv i säsongen.

— Det är liksom inget att sticka under stolen med. Nu är man inför en djävulusisk utmaning mentalt, framför allt. Och det är lätt hänt att man blir liten, börjar tycka synd om sig själv lite och att livet är orättvist när det inte går som man vill. Nu är det ett riktigt mandomsprov att visa att man kan klara av att spela sin bästa hockey när det behövs som mest. Det är den mentala tuffheten som vi förhoppningsvis klarar av att hantera när man ligger under med 3-0. Det är inte omöjligt men det är ingen enkel uppgift, säger Dan Tangnes till TV4 efter matchen.