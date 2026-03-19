Stängs av – överklagar nu beslutet: ”Helt annan åsikt”

Calvin de Haan drog på sig ett matchstraff i omgång 52. Situationen anmäldes till Disciplinnämnden och kanadensarens fälldes.

Beslutet är fastställt, de Haan missar två omgångar, nu överklagar klubben domen.

– Vi har skickat in en överklagan, säger Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Calvin De Haan överklagar sin avstängning

Rögles Calvin de Haan åkte på ett matchstraff i samband med en slashingutvisning i den sista grundserieomgången. 34-åringen anmäldes till disciplinnämnden och fick två matchers avstängning, ett beslut som Rögle inte är eniga med. Nu väljer klubben att överklaga domen, det meddelar Helsingborgs Dagblad.

– Det är klart att vi var av en helt annan åsikt än ligan och disciplinnämnden i det fallet. Vi har skickat in en överklagan som vi inte fått svar på ännu, uppgav Dan Tangnes i Nedsläpp Rögles livepodd.

Om Calvin de Haan skulle få avslag på överklagan betyder det att han ansluter först till match tre i kvartsfinalserien mot Färjestad, då trycker lagets huvudtränare på att inte lägga för mycket energi på ett sådant beslut.

– Det gäller för oss att inte låta det påverka oss och ha för mycket fokus eller tankegångar kring det, hur det blir med Calvins vara eller icke vara. Skulle han vara avstängd i de två första matcherna kommer det vara en väldigt hungrig Calvin de Haan i match tre uppe i Karlstad, säger Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad och avslutar:

– Nu har vi ett, peppar peppar, ganska friskt lag och folk som är redo att axla det ansvaret. Vi kommer att klara oss utan Calvin också, skulle jag tro.



Noterbart är att Rögle fått en överklagan att gå igenom tidigare. Det var när Leon Bristedt, 2018, anmäldes för filmning till Riksidrottsnämnden där han senare friades.

