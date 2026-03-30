Piken till succéjunioren: ’Gå inte in i hissen först’

Leo Sahlin Wallenius gör succé i Växjö – och tar rygg på de rutinerade spelarna i laget. Framför allt har han fått ett råd av Dennis Rasmussen: Gå inte in i hissen först.

– Jag klev in först, så de andra gubbarna fick vänta, skrattar Sahlin Wallenius efter 3-2-segern mot Brynäs.

Leo Sahlin Wallenius pikas av Dennis Rasmussen. Foto: Bildbyrån.

Leo Sahlin Wallenius har haft ett fint 2026. Han vann JVM-guld med Juniorkronorna och hemma i Sverige har han slagit igenom i Växjö. Inte minst har han imponerat under de fyra kvartsfinalmatcherna mot Brynäs. Och ikväll hade VM-guldhjälten kanske sin bästa match.

Han assisterade till två av de tre målen. Först via en skottpassning som Dylan McLaughlin styrde in. Sen via en skottpassning som Eemeli Suomi styrde in.

– Det var två styrningar av två skickliga forwards. Jag får tacka dem, sade backlöftet efter matchen.

Leo Sahlin Wallenius imponerar

Inte minst var McLaughlins styrning, från en ganska svag vinkel, spektakulär.

– Den är helt otrolig. Han lyckas få upp den bra där. Målvakten (Damian Clara) blev nog lite paff där också. En otroligt bra styrning.

Hur ser du på din form och det förtroende du får just nu?

– Den känns bra. Det är kul att lira hockey och extra kul med slutspelshockey.

– Självförtroendet växer. Man vill vara på isen så mycket som möjligt, men det spelar ingen roll om man spelar boxplay, fem mot fem eller powerplay. Just nu känns det bra.

Vad känner du att du utvecklat under säsongen?

– Jag tycker jag har tagit lite bättre beslut. Men jag tycker också jag ligger mer rätt i defensiven, och är mer aggressiv där.

Målvakten Adam Åhman hyllade efter matchen också backlöftet.

– Han är duktig, skicklig. Det är kul att ha en ung kille som är så pass bra redan nu.

– Han har sina styrkor offensivt, med passningsspelet. Och han är en fin skridskoåkare.

Piken från Dennis Rasmussen

Sahlin Wallenius själv menar att han tar rygg på lagets veteraner.

– Man kikar ju på de äldre gubbarna. (Dennis) Rasmussen, framför allt. Joel Persson. Jag lyssnar och tar till mig mycket av dem.

Framför allt ska ett tips från Rasmussen ha fastnat extra mycket: Gå inte in först i hissen när du kommer till Nordamerika.

– (Skratt) Ja, han sa det… Det är väl ett bra råd att ta till sig. Dom bryr sig mer borta. Så jag får tänka till nästa gång, säger Sahlin Wallenius innan han ger kontext till rådet.

– Det var igår på hotellet. Alla stod och väntade på att få åka upp, och jag klev in först. Så de äldre fick vänta. Det är bara en kul grej. Kul att han pikar lite.

På onsdag kan Växjö säkra en semifinalplats.

– Vi tar en match i taget. På onsdag tänker vi att det är 0-0 i matcher igen.

