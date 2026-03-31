Svarar efter ordbråket i dramat: ”Extremt töntig kommentar”

Det är liv i kvartsfinalsserien mellan serietrean Rögle och sexan Färjestad. Efter segern i Karlstad på måndagen har Rögle chansen att reducera till 2–3 i matcher på onsdagen när serien vänder tillbaka till Ängelholm. Men under gårdagen ska en Rögle-spelare ha ropat ”Jag är efter dig, Cam! Skit på dig”, åt Cam Abbotts håll.

Ord som ska ha plockats upp i tv-sändningen, i samband med att Per Åslund intervjuats. 39-åringen reagerade tydligt.

– Extremt töntig kommentar, vad mer ska jag säga, säger han enligt Helsingborgs Dagblad.

Färjestad leder med 3–1 i matcher och Rögle behöver alltså vinna samtliga tre matcher som återstår om man vill spela vidare efter kvartsfinalerna är slutspelade.

