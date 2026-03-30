Frölunda är piskade att vinna match fem för att hålla liv i serien mot Luleå. Inför hemmamatchen saknas däremot forwarden Noah Hasa, som är kvar i Luleå med en fraktur.

— Han säsong ser ut att vara slut, säger Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Noah Hasa lämnar isen skadad under kvartsfinal fyra i SHL mellan Luleå och Frölunda den 29 mars 2026 i Luleå.

Noah Hasa spelade bara fem minuter i match fyra mellan Frölunda och Luleå. Forwarden klev av efter en tuff smäll och nu kommer ett tungt besked för honom och klubben. Han är kvar i Luleå med en fraktur och ser därmed ut att ha spelat klart för i år. Det enligt rapporter från GP:s Johan Rylander på plattformen X.

Robert Ohlsson bekräftar även för tidningen att det ser ut som att säsongen är över.

— Han är kvar däruppe i Luleå. Så vi får väl se. Fraktur, säger tränaren.

Noah Hasa saknas med en fraktur

23-åringen gör sin bästa säsong hittills i karriären med 14 poäng på 52 matcher i grundserien. I förra årets slutspel klev han också fram med fem poäng på tolv matcher, men nu ser det alltså ut som att han har spelat klart för i år.

Frölunda har en bred forwardssida och både Linus Weissbach och Isac Born har varit utanför laget i slutspelet. Samtidigt finns även den finska talangen Max Westergård att tillgå.

Efter två raka förluster har de däremot ett tufft läge i serien mot Luleå. Det står nu 1-3 i matcher och de måste vinna tre raka för att hålla liv i drömmen om ett nytt SM-guld. Noah Hasa har den senaste tiden spelat i en kedja med Nicklas Lasu och Erik Thorell.