Nederlagstippade Malmö Redhawks nådde på nytt till kvartsfinal.

Men nu är resan slut – och säsongen med det. I den femte kvartsfinalen mot Skellefteå räckte man inte till.

Isac Nilsson och Malmö får ladda om inför nästa säsong. Foto: Pär Bäckström / Bildbyrån

Skellefteå AIK är – som väntat, vidare till semifinal i SM-slutspelet. Den i mångas ögon stora guldfavoriten lyckades sånär svepa Malmö, med undantaget av en förlust på övertid i Malmö efter förlängning.

När serien vände tillbaka till Västerbotten på tisdagen tog det slut på riktigt för Malmö. Det var redan i inledningen på matchen som Skellefteå tog ett rejält grepp och fick Malmö att se vilset ut.

1–0 efter 4.55 av Victor Stjernborg, från Malmö av alla ställen.

2–0 efter 5.47 av Oliver Okuliar.

Tunga avslutningen på säsongen

Sedan var det som att luften gått ur Malmö, även om man gjorde några försök, inte minst i powerplay. Men till slut var det ett solitt Skellefteå som höll kvar i initiativet och dominerade. Drygt halvvägs in i slutperioden kom dödsstöten genom 3–0 Skellefteå.

Även 4–0 kom i tom bur – med hela 7 minuter kvar att spela. Malmö Redhawks avslutade därmed säsongen med en match där man inte hade någon som helst chans.

Åtta i grundserien, seger i åttondelsfinalen mot Djurgården och till slut respass mot Skellefteå AIK i kvartsfinalen, blev säsongens facit.