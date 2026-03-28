Magnus Nygren vill fortsätta spela och han vill spela i Färjestad.

Men de senaste dagarna har rykten kommit om att Färjestad tänker på ett annat sätt kring truppen nästa år.

Nu svarar ”Nygga”.

– Jag tror att jag varit jäkligt tydlig med att jag vill vara här, säger han till VF.se.

Magnus Nygren. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Magnus Nygren, 35, hinner fylla 36 innan nästa säsong drar igång. Nu kan han ställas inför en situation där han inte erbjuds ett nytt kontrakt av moderklubben Färjestad.

Något han helst inte ställs inför. Förutom ett par utlåningar som ung har han aldrig spelat för en annan svensk klubb än Färjestad.

Nu berättar backveteranen om hur han ser på sin framtid, när han nu har ett utgående kontrakt.

– Rykten kommer alltid finnas och det är inget som jag har skapat själv. Jag tror att jag varit jäkligt tydlig med att jag vill vara här. Mitt fokus är här och nu och jag vill att det ska gå bra för den här upplagan av FBK. Rykten som sprids kan jag inte påverka, säger han till Värmlands Folkblad.

”Inget jag egentligen vill..”

Uppgifterna kring Nygren grundar sig i att Färjestad ser sig om efter backförstärkningar, vilket kan göra att ”Nyggas” naturliga position försvinner.

Att se sig själv komma tillbaka till Löfbergs arena iklädd en annan dräkt är något han inte vill.

– Ja… det har väl andra visat att det går. Men det är inget jag egentligen vill eller funderar över nu. Och det är allt jag har att säga om det.

Färjestad leder just nu sin kvartsfinalsserie mot serietrean Rögle med 2–0 i matcher, efter att ha tagit två starka segrar i Skåne. På fredagen vände man underläge med 0–5 till seger efter förlängning.

Nygren stod för assisten till Viktor Lodins 1–5, som blev början till en mirakulös vändning som liknar få andra.



